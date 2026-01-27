Pompei, responsabilità sociale certificata

- pubblicità -

Il Parco Archeologico di Pompei, già qualificato come Stazione Appaltante di prima fascia, ha di recente conseguito il Certificato di Qualità oltre che per il procurement (l’intero processo di acquisizione di beni, lavori e servizi: dalla definizione delle esigenze all’approvvigionamento alla gestione dei fornitori) e la progettazione anche per la verifica dei progetti, risultando il primo parco archeologico a livello nazionale a ottenere tale importante riconoscimento.

Questa certificazione attesta la piena conformità dei processi, attuati dall’Ufficio Tecnico del Parco, di verifica della progettazione agli standard di qualità richiesti, garantendo elevati livelli di competenza tecnica e affidabilità procedurale, confermando l’impegno costante verso una gestione responsabile e orientata all’eccellenza nella tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, oltre che nell’impiego efficace delle risorse economiche sia

provenienti dal bilancio del Parco che dai numerosi finanziamenti ottenuti.

“Il merito è dei funzionari tecnici e amministrativi del Parco, – dice il Direttore, Gabriel Zuchtriegel – espressione della altissima professionalità che abbiamo a Pompei e nel Ministero della cultura e in cui continueremo a investire. Competenze e formazione della squadra sono fondamentali per il futuro del patrimonio.”

Il Certificato è stato rilasciato al Parco come riconoscimento del Sistema Gestione Qualità aziendale in conformità alle Norme ISO 9001:2015.

Le attività coperte dalla certificazione riguardano quindi i servizi di procurement e progettazione di interventi nell’ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica del Parco archeologico di Pompei e dei siti periferici, la verifica della progettazione delle opere ai fini della validazione condotte ai sensi della normativa vigente.