Pozzuoli Foto Fest al Rione Terra

Pozzuoli torna a essere capitale della fotografia con la nuova edizione del Pozzuoli Foto Fest, diretto da Gianni Biccari, in programma da venerdì 6 al 15 giugno 2025 nella splendida cornice del Rione Terra di Pozzuoli (Palazzo Migliaresi, Sedile de’ Nobili e Sala Conferenze).

Il festival sarà ricco di mostre, incontri, letture portfolio, talk e workshop che animeranno i luoghi storici del borgo flegreo e riunirà fotografi affermati, nuove voci dell’immagine contemporanea e un pubblico sempre più partecipe e appassionato. Il tema di quest’anno, orientato ad autori e storie dei Sud del mondo, guarda al potere della fotografia di raccontare, interrogare, trasformare. Un’occasione per riflettere insieme sul valore dell’immagine come strumento di consapevolezza, racconto e connessione con il presente.

PROGRAMMA:

Il festival si aprirà venerdì 6 giugno con l’inaugurazione ufficiale, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, presso la Sala Conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra, alla presenza del direttore artistico Gianni Biccari, dello staff organizzativo composto da: Federica Cerami, Luciano D’Inverno, Geny Esposito, Luciano Ferrara, Paolo Visone, autorità cittadine e artisti ospiti. Seguirà l’attesa apertura delle mostre presso Palazzo Migliaresi e Sedile de’ Nobili, dove esporranno tra gli altri: il lavoro di Remo Capone curato da Ennery Taramelli, Matteo Anatrella, Eduardo Castaldo, Francesco Paolo Cito, Pino Guerra, Ugo Panella, Riccardo Piccirillo, Kristel Pisani Massamormile, Alberta Zallone, l’autore vincitore del contest Andrea Bernabini e l’autore vincitore del PFF Portfolio 23, Renato Orsini.

Sabato 7 e domenica 8 giugno, a partire dalle 9.00 fino alle 18.30, sarà dato spazio alle letture portfolio a cura di esperti del settore: Federica Cerami, Roberta Fuorvia, Attilio Lauria, Raimondo Musolino, Francesca Sciarra, Daniela Sidari,

Accanto alle letture, una serie di talk e presentazioni darà voce a chi fa della fotografia uno strumento di narrazione e di intervento culturale: tra i protagonisti Emanuele Mancuso, Ivana e Miriam Pipolo, Michele Di Sarno per la Fiera della Fotografia di Caserta, Luciano D’Inverno, Cesare Accetta, Roberta Fuorvia.

Sabato 14 e domenica 15 giugno, sempre dalle ore 9.00 alle 18.30, sarà dedicato a workshop intensivi, premiazioni, consegna del premio alla carriera intitolato agli storici librai partenopei Maria e Gaetano Colonnese, presentazioni di libri fotografici e incontri con autori di rilievo, tra cui Yvonne De Rosa, Barbara Jodice, Alberta Zallone, Franco Esse, Francesco Cito.

Durante tutta la durata del festival, nel corso della settimana, il pubblico, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00, potrà visitare gratuitamente le mostre fotografiche distribuite negli spazi storici del borgo, partecipare agli eventi in programma e confrontarsi con professionisti del settore in un clima aperto e inclusivo. Il Pozzuoli Foto Fest si conferma un appuntamento culturale trasversale, pensato per fotografi, appassionati, studenti e semplici curiosi: un’occasione per scoprire nuovi linguaggi visivi, esplorare il territorio flegreo attraverso la fotografia e riflettere su temi urgenti del nostro tempo.

Il programma è ancora soggetto a modifiche, la versione aggiornata sarà presto disponibile sul sito e sui canali ufficiali del festival.

Info e aggiornamenti

www.pozzuolifotofest.it

facebook pozzuoli foto fest

IG pozzuolifotofest

pozzuolifotofest@gmail.com