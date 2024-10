- pubblicità -

Prende il via l’11 ottobre 2024 il Pozzuoli Foto Fest, Anteprima II Edizione. La kermesse, ideata e diretta da Gianni Biccari, che si avvale del Patrocinio della Regione Campania e di quello della Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), sarà ospitata a Napoli presso Magazzini Fotografici (via S. Giovanni in Porta), associazione attiva nella diffusione della Fotografia Autoriale e guidata da Yvonne De Rosa.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione ETS Phlegraean Tales, presediuta da Matteo Biccari, aveva vissuto la sua prima edizione nella suggestiva cornice di Palazzo Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli, a ottobre 2023. Purtroppo, il peggiorare della crisi bradisismica che sta mettendo a dura prova i Campi Ardenti, ha fatto propendere gli organizzatori per la sospensione dell’edizione 2024 e per il conseguente trasferimento nel capoluogo.

Questa “anteprima” si articola attraverso quattro incontri con prestigiose figure della fotografia d’autore, protagonisti di respiro internazionale quali Luciano D’Inverno e Luciano Romano che con la curatrice Gabriella Ibello illustreranno l’11 ottobre, alle 17,30, il progetto Visioni vincitore del bando Strategia Fotografia 2023 e ospitato successivamente alla Reggia di Caserta a partire da febbraio 2024. Visioni si articola attraverso due progetti, Attraversamenti di D’Inverno e Genius et Loci di Romano.

Il 12 ottobre, alle 17.00, sarà ospite Ennery Taramelli storica, saggista e critica d’arte, curatrice di esposizioni nazionali e internazionali di autori della fotografia italiana dagli anni ’50 ad oggi – tra i quali si ricordano Luigi Ghirri e Mario Giacomelli – che presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo lavoro dedicato alla ricerca su Napoli realizzata tra il 1948 e il 1953 dal fotografo del neorealismo Pietro Donzelli, Aria di Napoli.

Nel fine settimana successivo, appuntamento il 18 ottobre, alle 17.30, con Luigi Spina i cui principali campi di ricerca sono gli anfiteatri, il senso civico del sacro, i legami tra arte e fede, le antiche identità culturali, il confronto con la scultura classica, la ricerca ossessiva sul mare, i nastri dell’archeologo sognatore. Ha pubblicato oltre 22 libri fotografici di ricerca personale e ha realizzato prestigiose campagne fotografiche per Enti e Musei.

Conclusione il 19 ottobre, alle 17.00, con Eduardo Castaldo reporter molto attivo sul fronte del Medio Oriente con reportage da Gaza, Palestina, Egitto e che dal 2014 ha iniziato a lavorare come fotografo di scena su film e serie internazionali con registi del calibro di Matteo Garrone, Saverio Costanzo, Alice Rohrwacher, Daniele Luchetti, Edoardo De Angelis. Attualmente è profondamente impegnato nell’artivismo con la produzione di opere d’arte divenute virali, a sostegno della lotta palestinese.

«Nell’ottobre 23 con la prima edizione di Pozzuoli Foto Fest – afferma Gianni Biccari – abbiamo portato la Fotografia d’autore nei Campi Flegrei dando seguito alle attività che svolgiamo da circa un decennio nella zona flegrea. In un’epoca di social dove la fotografia si consuma in una sorta di bulimia, portare gli appassionati al contatto diretto con i protagonisti di questa arte, è molto importante”. Gli incontri coordinati dallo stesso Biccari con la collaborazione di Luciano D’Inverno saranno introdotti e moderati da Federica Cerami critica fotografica e dal fotoreporter Luciano Ferrara.

Main sponsor: Fotoema

Partner: Magazzini Fotografici, Leica Store Napoli, Cuori Flegrei – Imprese dei CampiFlegrei – I Colonnese Studio Bibliografico e Phlegraea Socialbookbar