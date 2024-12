Premio alla carriera per Giuseppe Cossentino

- pubblicità -

Giuseppe Cossentino, autore e regista di talento, di origini napoletane, continua a lasciare un’impronta indelebile nel panorama culturale e artistico italiano. Dopo un anno ricco di presentazioni per il suo romanzo Passioni senza fine, che ha conquistato platee dalla Campania alla Calabria, passando per la Basilicata, radio e televisioni, l’artista ha raggiunto una tappa speciale: il prestigioso Salotto Tina Piccolo.

Nel corso dell’evento, Cossentino è stato insignito del Premio alla Carriera, un riconoscimento che celebra il suo straordinario contributo come “maestro di parole e creatore di mondi che restano nel cuore di chi legge e guarda le sue opere”. A rendere questo traguardo ancora più significativo è il contesto prestigioso in cui è avvenuto: il Salotto Artistico Culturale e Multimediale Tina Piccolo, da sempre punto di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze culturali italiane condotto ormai da anni egregiamente dal giornalista Giuseppe Nappa che ha intervistato l’autore e regista sottolineando che da anni attraverso il suo lavoro porta Napoli in tutta Italia e nel mondo.

Il Premio alla Carriera è stato conferito sotto l’egida dell’alta adesione della Presidenza della Repubblica Italiana, il patrocinio morale della Regione Campania e del Comune di Pomigliano d’Arco, nonché il supporto di numerose testate giornalistiche, accademie e associazioni culturali. La cerimonia si è svolta negli studi della sala CS Studio, diretta da Gianni Caputo ed Enza Prete, e ha rappresentato una celebrazione delle arti e della letteratura.

La poetessa Tina Piccolo, presidente del Salotto e ambasciatrice della poesia italiana nel mondo, ha sottolineato nella motivazione ufficiale il valore dell’opera di Cossentino. Le sue creazioni, siano esse romanzi o progetti cinematografici, hanno il potere di catturare l’anima del pubblico, trasportandolo in universi emozionanti e memorabili.

Giuseppe Cossentino non è nuovo a premi e riconoscimenti, ma questo tributo rappresenta una consacrazione della sua carriera. Passioni senza fine, che ha ricevuto ampi consensi di critica e pubblico, è solo l’ultima dimostrazione del suo talento poliedrico. L’autore e regista ha saputo coniugare passione, creatività e dedizione, affermandosi come una delle voci più autentiche e apprezzate nel panorama culturale italiano.

L’evento ha anche segnato la seconda puntata di una nuova rubrica, “Raccontiamo Napoli”, condotta dal giornalista Giuseppe Nappa. Attraverso il live streaming, il progetto si propone di raccontare la bellezza, la storia e la cultura della città partenopea, un contesto che ben si sposa con l’arte e la visione di Cossentino.

Con il Premio alla Carriera, Giuseppe Cossentino ha dimostrato ancora una volta la forza universale delle sue opere, che continuano a emozionare e ispirare. Questo riconoscimento non è solo un traguardo, ma un nuovo punto di partenza per un autore che ha ancora molto da raccontare.