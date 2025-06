Premio Big See Architeture a Stazione Linea 6 San Pasquale

- pubblicità -

Nuovo riconoscimento per la Linea 6 della metropolitana di Napoli: la stazione San Pasquale, realizzata da Webuild su progetto dell’architetto italo-sloveno Boris Podrecca e arricchita con opere dell’artista austriaco Peter Kogler, si è aggiudicata il premio internazionale BIG SEE Architecture Award 2025, nella sezione Architettura. Nato per mettere in luce il potenziale creativo dell’Europa sud-orientale, il premio BIG SEE valorizza oggi progetti visionari e innovativi in tutto il mondo.

“I diversi trattamenti superficiali e la polifonia dei diversi materiali stabiliscono un dialogo tra la struttura tecnologicamente avanzata e il suo contesto storico, conferendo al sito un’identità distintiva” – si legge nella motivazione del premio – “le uscite in superficie si inseriscono in un design a piazza aperta, che si riflette in un edificio che si estende per cinque piani sotto il livello del mare”

La stazione San Pasquale è una delle nuove “Stazioni dell’Arte” che, da luglio 2024, arricchiscono il patrimonio artistico underground metropolitano di Napoli ed è parte della Linea 6 della metropolitana di Napoli che si estende per 5,5 chilometri con 8 stazioni collegando il quartiere Fuorigrotta con la centrale Piazza Municipio.

L’interno della stazione San Pasquale ha una struttura su cinque differenti livelli, lunga 100 metri e alta 35 metri, ed è stata costruita come se fosse una discesa nel mare, ricordando il relitto di un antico vascello posato nelle profondità del mare evocato da grossi pannelli colorati in tre distinte declinazioni di blu che rivestono le pareti simulando le onde marine. L’idea del natante inabissato è rievocata anche dalla presenza degli oblò simulati sulle pareti in corten che ricoprono il corpo centrale della stazione, che fungono anche da punto di illuminazione del piano banchina.

La stazione San Pasquale, costruita da Webuild in collaborazione con il socio Moccia Irme, si colloca nella parte centrale della Riviera di Chiaia. La realizzazione della fermata è stata anche una occasione di riqualificazione di Largo Pignatelli che si estende a ridosso dell’omonima Villa, trasformata in una nuova e accogliente piazza arricchita di panchine e spazi verdi, con la piantumazione di nuove essenze arboree.

L’opera è una delle 14 stazioni della metropolitana di Webuild a Napoli. Il Gruppo è stato protagonista della realizzazione della Linea 1 costruendo 10 delle 20 stazioni attualmente in esercizio, tra cui alcune delle più iconiche “Stazioni dell’Arte” come la pluripremiata Toledo, ma anche Università, Dante, Museo, Materdei. A Napoli Webuild è attualmente impegnata nella costruzione della stazione di Capodichino sulla Linea 1 e della Bretella di Monte Sant’Angelo, chiamata anche Linea 7, dove sta portando avanti i lavori della stazione Monte Sant’Angelo che ospita le opere dello scultore britannico di origine indiana ed irachena Anish Kapoor, e quelli per la stazione Parco San Paolo. Webuild sta infine realizzando anche il raddoppio della Linea Ferroviaria Cumana (che collega Napoli con Pozzuoli), lungo una tratta di circa 5 chilometri, tra le stazioni Dazio e Cantieri.