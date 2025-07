Premio Cultura e Impresa 2025 al Premio Caputo

- pubblicità -

Il Premio Caputo, progetto di mecenatismo culturale ideato da Valore Italia con Mulino Caputo in occasione del suo centenario, è stato insignito del prestigioso Premio CULTURA + IMPRESA 2024-2025, risultando vincitore nella categoria “Produzioni Culturali d’Impresa”.

L’annuncio ufficiale è stato dato nel corso del Workshop di Premiazione giovedì 3 luglio alle ore 11:00, presso la Sala Azionisti di Palazzo Edison a Milano (Foro Bonaparte 31).

L’iniziativa è promossa dal Comitato CULTURA + IMPRESA con l’obiettivo di valorizzare le migliori pratiche di collaborazione tra mondo culturale e mondo imprenditoriale.

Il Premio Caputo nasce nel 2024 per celebrare i 100 anni di Mulino Caputo, azienda simbolo dell’eccellenza molitoria italiana, e si distingue per il suo approccio innovativo nel coniugare arte, formazione e responsabilità sociale. Il progetto ha coinvolto gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, invitati a riflettere sul profondo legame tra arte e cibo, generando la mostra “Premio Caputo”, una raccolta di opere contemporanee ispirate alla cucina popolare napoletana, tra memoria e identità.

Dopo il debutto presso l’Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli nell’autunno 2024, la mostra Premio Caputo ha intrapreso un tour internazionale che ha preso il via, con grande successo, all’Istituto Italiano di Cultura di New York dal 17 al 30 giugno 2025. A seguito di questa prima tappa, la mostra sarà ospitata nel mese di novembre a Londra e, successivamente, a marzo 2026 a Tokyo. Questo viaggio rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani artisti coinvolti, offrendo loro visibilità e confronto su scala globale in occasione dei 2500 anni dalla fondazione di Napoli.

“Il fatto che una iniziativa di diplomazia culturale realizzata con tanti partner di primo livello nel mondo dell’impresa e tra le istituzioni del territorio napoletano sia stata selezionata per questo riconoscimento è motivo di grande soddisfazione. L’Italia crede molto nei suoi giovani artisti e con questo progetto ne valorizziamo la creatività sul palcoscenico internazionale, partendo con una mostra nella metropoli globale per eccellenza, New York. L’arte contemporanea è una forma espressiva che consente di parlare direttamente alle persone di tutto il mondo, superando ogni barriera linguistica e facendosi strumento di comunicazione” – ha affermato Marco Maria Cerbo, Capo Unità per il coordinamento degli Istituti Italiani di Cultura.

Il progetto nasce dalla collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, Fondazione Banco di Napoli, Accademia di Belle Arti di Napoli, Museimpresa e con il supporto dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Arterìa come main partner. La mostra è stata curata da Olga Scotto di Vettimo e Arcangela Di Lorenzo, docenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

“Siamo orgogliosi di aver valorizzato, nel centenario di vita del nostro Mulino, il lavoro di alcuni degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli che, con estro, dedizione e passione, hanno proposto originali interpretazioni del cibo di strada. Con la recente mostra di New York, abbiamo fatto sì che questi giovani talenti partenopei potessero esporre nella città considerata il cuore dell’arte contemporanea, creando una connessione tra Napoli e la Grande Mela, nel segno dell’arte e della gastronomia. Il premio che mi pregio di ricevere va, idealmente, anche a questi giovani studenti e al loro entusiasmo” – ha dichiarato Antimo Caputo, Amministratore delegato di Mulino Caputo.

“Questo importante riconoscimento è frutto di un impegno condiviso portato avanti con determinazione insieme ai partner del progetto e, in particolare, alla famiglia Caputo che ha creduto con convinzione in questa iniziativa di alto profilo. Valore Italia interpreta con senso di responsabilità il ruolo di promotore della cultura e dei giovani talenti italiani a livello internazionale, e continuerà a sostenere progetti capaci di generare valore culturale, sociale e identitario per il nostro Paese nel mondo” – ha affermato Martino Troncatti, Presidente di Valore Italia.

Mulino Caputo rafforza con questo premio il proprio ruolo di impresa impegnata nella promozione della cultura e del talento giovanile, in una visione di sostenibilità che integra le dimensioni sociale, ambientale ed economica. Attraverso il Premio Caputo, l’azienda riafferma il proprio legame con Napoli e il suo patrimonio, interpretando la cultura come strumento di coesione, innovazione e crescita condivisa.