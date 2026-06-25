Premio Faraglioni Capri 2026 a Toni Servillo

Toni Servillo

Interprete raffinato, protagonista di una lunga e prestigiosa carriera tra teatro, musica e cinema, Toni Servillo ha costruito nel corso degli anni un percorso artistico unico, conquistando il pubblico nazionale e internazionale grazie alle sue straordinarie creazioni e interpretazioni.

Nel 1977 fonda il Teatro Studio di Caserta e nel 1987 è tra i fondatori di Teatri Uniti, con cui crea, da attore e regista, vari spettacoli di successo internazionale, su testi di autori classici e contemporanei, fra i quali Molière, Goldoni, Enzo Moscato, Eduardo De Filippo, Giuseppe Montesano, proposti nel corso degli anni in tre continenti, da Parigi a Londra, da New York a Tokyo, in teatri storici e luoghi iconici fino al recente successo de Le voci di Dante al Duomo di Milano. I suoi due allestimenti eduardiani sono stati ripresi per la Rai con la regia di Paolo Sorrentino. Nel teatro musicale ha portato in scena, opere di Mozart, Cimarosa, Mussorgskij, Richard Srauss, Beethoven, Rossini, Battistelli.

Ha interpretato film di Mario Martone, Antonio Capuano, Paolo Sorrentino, Elisabetta Sgarbi, Fabrizio Bentivoglio, Andrea Molaioli, Matteo Garrone, Stefano Incerti, Nicole Garcia, Claudio Cupellini, Daniele Ciprì, Marco Bellocchio, Roberto Andò, Francesco Amato, Donato Carrisi, Igort, Leonardo Di Costanzo, Paolo Genovese, Gabriele Salvatores, Stefano Sollima, Marco D’Amore, Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.

Riconoscimenti

Tra i numerosi riconoscimenti ha ottenuto quattro volte il David di Donatello e il Nastro d’Argento, oltre al Marc’Aurelio d’Argento al miglior attore al Festival di Roma 2010 per Una vita tranquilla di Claudio Cupellini. Ha vinto due volte il premio come Best European Actor, nel 2008 per Gomorra di Matteo Garrone e Il divo di Paolo Sorrentino, entrambi premiati al festival di Cannes, e nel 2013 per La grande bellezza di Paolo Sorrentino, vincitore dell’Oscar 2014 al miglior film straniero. Per la sua interpretazione de La grazia di Paolo Sorrentino riceve la Coppa Volpi alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, nonché il suo quinto Nastro d’Argento.

Oggi Servillo fra gli artisti italiani più conosciuti e apprezzati all’estero. Le sue interpretazioni hanno conquistato il pubblico e la critica internazionale. Non a caso nel 2020 il New York Times lo ha inserito ai primi posti nella classifica dei migliori interpreti del XXI secolo. Con opere divenute punti di riferimento della cinematografia internazionale, ha contribuito a rafforzare il prestigio della cultura italiana nel mondo, affermandosi come autentico ambasciatore dell’eccellenza artistica del nostro Paese.

Il Premio

Ideato, prodotto e organizzato da Capri Arte dei fratelli Aldo e Bruno Damino, il Premio rappresenta una delle più longeve e prestigiose manifestazioni culturali del panorama nazionale. Custodito oggi anche dalla nuova generazione della famiglia Damino, il progetto continua a promuovere il dialogo tra cultura e territorio, contribuendo alla valorizzazione dell’identità artistica e culturale di Capri nel mondo. Il conferimento del riconoscimento si inserisce pienamente nella tradizione di una manifestazione che da oltre trent’anni celebra le eccellenze della cultura, dell’arte, della musica, del cinema e dello spettacolo, in Italia e nel mondo.

«Portare avanti la manifestazione e custodirne il prestigio è una sfida che affrontiamo ogni anno con passione e responsabilità. Capri continua a essere un luogo di riferimento per la cultura e il dialogo tra le arti anche grazie a questo Premio. Conferire il riconoscimento a Toni Servillo è per noi un grande onore: il suo percorso artistico, la sua autorevolezza e la sua capacità di rappresentare l’eccellenza della cultura italiana nel mondo ne fanno una delle personalità più significative del nostro tempo. Servillo è un vero ambasciatore del cinema e del teatro nel mondo», commentano gli ideatori e organizzatori.

Patrocini e partnership

A testimonianza del forte legame tra il Premio e il territorio, l’iniziativa si avvale del patrocinio morale e della collaborazione istituzionale della Città di Capri. Partner ufficiali di uno degli eventi più attesi dell’estate italiana sono il Grand Hotel Quisisana, tra gli alberghi più belli del mondo, simbolo dell’ospitalità Caprese, di proprietà della famiglia Morgano-Cuomo sede ufficiale del Premio Faraglioni, nato nel prestigioso Teatro Quisisana e da sempre ospitato nei suoi spazi e Polis Consulting, realtà nazionale operante nel settore della sicurezza, apprezzata per la propria esperienza e competenza che, da oltre dieci anni, si pone a fianco degli organizzatori.

Main Sponsor storico dell’evento è Kimbo, simbolo della tradizione del caffè napoletano da oltre 60 anni e interprete contemporaneo di una cultura che da Napoli continua a ispirare il mondo.

Albo d’oro

L’albo d’oro del Premio Faraglioni Capri racconta una storia di eccellenza assoluta. Nel corso degli anni il riconoscimento è stato assegnato a personalità che hanno segnato la cultura italiana e internazionale, tra cui Giuseppe Di Stefano, Carla Fracci, Bruno Vespa, Dino De Laurentiis, Claudia Cardinale, Alberto Sordi, Gigi Proietti, Michele Placido, Paolo Villaggio, Renzo Arbore, Pippo Baudo, Lino Banfi, Giancarlo Giannini, Lucio Dalla, Riccardo Cocciante, Antonello Venditti, Roberto Vecchioni, Massimo Ranieri, Peppino Di Capri, Al Bano, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Riccardo Muti, Carlo Verdone, Paolo Sorrentino, Nicola Piovani e, nell’ultima edizione, Placido Domingo.