Premio Fausto Rossano, gran finale al Teatro Bolivar

- pubblicità -

Prosegue al “Femminile”, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), la decima edizione del “Premio Fausto Rossano – Festival di Cinema del Sociale e della Salute Mentale”, a ingresso libero, che ha per titolo “Persone” e si concluderà sabato 7 dicembre 2024 con la serata di premiazioni.

Il Festival, ideato dal direttore organizzativo Marco Rossano e diretto artisticamente da Sergio Sivori, comprende 36 opere selezionate per il concorso, provenienti da 13 Paesi diversi e suddivise in 5 categorie con giurie di esperti presiedute dalla giornalista Titta Fiore: Cortometraggi, Focus Campania, Studenti, Laboratori e Animazioni.

Venerdì 6 dicembre, dalle ore 18.00 alle ore 23.00, sul palco del teatro di Materdei Persone, Incontri e Proiezioni saranno declinate tutte al Femminile, in collaborazione con Fondazione Una Nessuna Centomila, Spaziodonna Linearosa di Salerno e Le Kassandre con il sostegno di EWA Network – European Women’s Audiovisual Network.

Dopo le prime proiezioni dei lavori in concorso per la Categoria Corti (Koors di Bianca Bothma – Sud Africa, 2023, 10’) e la Categoria Studenti (Il respiro del diavolo di Enrica Ermini – Italia, 2023, 13’) arriverà la testimonianza di Filomena Lamberti e l’intervento dell’avvocata Sara Maiorana CAV Spaziodonna Linearosa di Salerno.

La seconda parte delle proiezioni abbraccerà la Categoria Corti (Spider-zan di Maryam Khodabakhsh – Iran, 2023, 13’) e la Categoria Animazioni (Spray di Shiue-Jen Chang – Taiwan, 2024, 4’) per arrivare agli interventi di Lella Palladino, vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila, di Paola Russo psichiatra psicoterapeuta analista AIPA e di Annalisa Sirignano attivista di “Ccà nisciun’ è Fessa”.

Dopo l’aperitivo a cura di Filomena Tutino e Paola Coppola dell’associazione Le Kassandre, seguirà il momento dedicato agli ospiti:

Stella Pulpo in arte Memorie di una Vagina, Sabrina Severino danzatrice di danza orientale e fusion e Simona Boo e Gatos do Mar per la musica. Sarà esposta, inoltre, la rassegna d’arte al femminile dal titolo “Liliana Mostra – L’arte delle donne” con le opere di Liliana Mosca, Simona Mostrato, Seriana Guerriero, Marina Scognamiglio, Eleonora Guarracino e Manuela Vaccaro

Sabato 7 dicembre, dalle ore 18.00, si svolgerà il gran finale del Festival con la premiazione dei vincitori della X edizione alla presenza della giuria presieduta dalla giornalista Titta Fiore. Ospite l’attrice Agnese Nano.

In allegato la scaletta degli appuntamenti dei prossimi due giorni.

Scaletta 6 e 7 dicembre Premio fausto Rossano

Il Premio Fausto Rossano gode del contributo della Regione Campania e della Film Commission, del sostegno del Pio Monte della Misericordia e della Fondazione Paolo Tortora & Valentina Abbruzzeso Tortora e del patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento Scienze Sociali. L’illustrazione creata per il Premio, che verrà consegnata ai vincitori, è dell’artista napoletano, storico dell’arte e straordinario illustratore, Spiff, al secolo Andrea Maresca.