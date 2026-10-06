Premio Il mondo salvato dai ragazzini, cerimonia sabato 10 a Procida

I finalisti sono Cristiana Chiumenti con Il Bambino che voleva pescare le stelle (Mondadori), Pierdomenico Baccalario con Countdown (Piemme) e Francesco Gungui con Meta (Il Castoro). Giulia verde con Le Strade che siamo (Giannini Editore) inaugurerà la muove sezione Juniorsfera dedicata alle iniziative editoriali per i più piccoli.

L’evento, organizzato dall’omonima APS in collaborazione con Tam Tam Brasile ODV, con il patrocinio del Comune di Procida, alle premiazioni ci sarà il Sindaco Luigi Muro e il delegato alla cultura Sandra Gentile e con il supporto di prestigiose aziende, si avvale del contributo artistico di Arianna Spizzico, autrice della scultura Nike assegnata al vincitore Nel format dell’evento previsti altri riconoscimenti quali Tesi per un mondo migliore ai lavori di terza media con spiccato contenuto sociale e L’urlo dell’innocenza (tratto dal libro del Poeta Francesco Terrone), ai contest letterari realizzati al momento dai ragazzi present