Premio Internazionale di Poesia Fratelli De Filippo a Torre del Greco

Il 4 ottobre a partire dalle ore 17.00 presso lo storico Hotel Casa Rossa di Torre del Greco in Via Mortelle torna il Premio Internazionale di Poesia Fratelli De Filippo, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. Il Premio, fondato e presieduto da Salvatore De Chiara, è un riconoscimento dedicato alla memoria dei fratelli De Filippo, simboli di creatività, umanità e impegno sociale.

Un evento che promuove l’arte come rifugio di speranza, linguaggio universale, capace di esprimere l’interiorità umana e promuovere valori di pace, amore e bellezza.

L’appuntamento nasce nel 1985 dopo la morte di Eduardo, che ha commosso e lasciato orfano di una mente geniale il pubblico di tutto il mondo. Un gruppo di giovani intellettuali appassionati di teatro, poesia ed arte decise, infatti, di intitolare una manifestazione ai tre Fratelli De Filippo, per l’enorme contributo che avevano dato alla cultura mondiale.

Oggi il Premio è uno degli appuntamenti culturali più attesi in Campania, gode del Patrocinio della Regione Campania, del Comune di Torre del Greco, della Fondazione Eduardo De Filippo e della Banca di Credito Popolare ed è attribuito ai poeti del nostro tempo, ad attori ed attrici di Cinema, Teatro e Televisione. Il Comitato promotore il cui Presidente Onorario è l’attore e regista Ernesto Mahieux, è composto dal Sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, Salvatore De Chiara e dai componenti della Giuria Sezione Poesia, tra cui Miriam Candurro e Massimo Abbate.

Il 4 ottobre i riconoscimenti saranno attribuiti, per la sezione Teatro e Cinema ad Attori, Attrici e Giovani Talenti. Inoltre, il Comitato ha individuato dei premi speciali per personaggi che si sono distinti per la loro attività professionale e artistica. La premiazione per la Sezione Poesia avrà luogo in una data che sarà comunicata a breve.

Tra i promotori della manifestazione anche l’Associazione culturale Bricolage e il Corpo Gav, Corpo Provinciale Guardie Ambientali Volontarie Napoli presieduto da Raffaella Belfiore. A questo proposito, gli organizzatori hanno deciso di dedicare l’edizione 2025 a Grazia Raia, ambientalista e animalista convinta. Con il suo amore e rispetto per il prossimo, per gli animali e per l’ambiente, ha portato avanti un messaggio attualissimo che contrasta con gli scenari di guerra e i disastri climatici cui stiamo assistendo, confermando di essere decisamente “avanti”.

Queste le parole di Salvatore de Chiara: “Ringrazio l’Amministrazione Comunale e il Sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella per aver voluto fortemente l’ottava edizione del Premio, che quest’anno è dedicata a mia moglie Grazia Raia che è stata la fondatrice del Corpo GAV e che ha dedicato la sua vita ai fragili e alla tutela dell’ambiente e degli animali, dimostrando tanti anni prima quanto fosse avanguardistica ed attuale la sua visione del mondo. Amare gli animali è sintomo di una sensibilità superiore e di un Amore incondizionato verso l’altro, umano e non. Grazia ci ha mostrato di cosa è capace questo Amore. Il suo ricordo per noi sarà sempre un grande insegnamento ed un invito ad Amare.”

La sera del 4 ottobre in rappresentanza della famiglia De Filippo sarà presente la Dott.ssa Maria Procino, Consulente Storico Artistico da sempre della storica famiglia di artisti. Luisa, figlia di Luca, invierà un video di saluto e ringraziamento.

Si avvicenderanno quindi sul palco per ricevere il Premio:

Per la Categoria Eccellenze

1) Nunzia Schiano;

2) Gianfelice Imparato;

3) Pia Lanciotti;

4) Gina Perna;

5) Maria Bolignano;

6) Antonella Cioli

7) Susy del Giudice

8) Luca Saccoia;

9) Teresa Del Vecchio;

10) Antonio Grosso;

11) Giorgio Pinto;

Per la categoria Attori Giovani Talenti:

1) Lorenzo Fantastichini

13) Gina Amarante

14) Luigi Zeno

15) Paco De Rosa

16) Domenico Pinelli

18) Mario Autore

19) Anna Ferraioli Ravel

20) Fernanda Pinto

Premi Speciali consegnati dall’Associazione Corpo Gav

21) Gen. Marcello Marrucci

22) Daniela De Donno

23) Giovanna D’Amodio

Il Comitato Ringrazia:

La Regione Campania

Il Sindaco Luigi Mennella e l’Amministrazione Comunale di Torre Del Greco

La Presidenza e il CdA della Banca di Credito Popolare

La Fondazione Eduardo De Filippo nelle persone del Presidente Arch. Tommaso De Filippo, del Direttore Dott. Francesco Somma, la Dott.Ssa Maria Procino Consulente Storico Artistico , la Dott.Ssa Giusy Gresia

Luisa De Filippo (Figlia Di Luca)

Laura Tibaldi De Filippo (Moglie Di Luigi)

Anna Caterina Carloni (Nipote Di Titina De Filippo)

Anna Giordano – Poetessa e scrittrice

Miriam Candurro – Attrice Scrittrice- Presidente Onoraria della Giuria Sezione Poeti

Ernesto Mahieux – Attore Regista – Presidente Onorario del Comitato

Massimo Abbate – Attore – Regista – Presidente Giuria Sezione Poeti – Lingua Napoletana

Francesca Mari – Ufficio Stampa

Enrico Gioia – Consulenza Software

Marica De Chiara – Trucco e Parrucco

Gemma Martina Staiano – Fotografa

Ersilia De Chiara – Coordinamento

La Giuria Sezione Poeti

Maria Aurilia – Presidente

Giovanni D’Amiano

Romeo Simonetti

Leonarda Di Meo

Teresa Civitella

Giuseppe Picciano

Luigi Leone

Adele Affinito

Antonella Losapio

Salvatore Perillo

Stella Cervasio

Collaboratrici e Collaboratori

Ilaria Bussola

Arianna Bottigliero

Milly Barbuto

Enzo Festa

Michele Sorrentino

Bianca Formisano

Marica Raia

Gli Artigiani Artisti Alfredo Molli e Marco Bottiglieri per la realizzazione delle Opere

Raffaella Belfiore – Presidente Corpo Gav Corpo Provinciale Guardie Ambientali Volontarie Napoli e tutti i volontari

Gaetano Porzio, pittore.

Giusy Vitale – Lagi Group Sas

Csv Napoli nella persona del Presidente Umberto Cristadoro e del Direttore Giovanna De Rosa

APA Coralli

Vigilanza Turris