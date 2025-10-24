Premio Internazionale di Poesia Fratelli de Filippo agli attori

- pubblicità -

Si svolgerà il 28 novembre presso l’auditorium di Palazzo Vallelonga di Torre del Greco il secondo appuntamento con il Premio Internazionale di Poesia Fratelli de Filippo, organizzato e presieduto da Salvatore de Chiara. Il Premio, che gode del Patrocinio della Regione Campania, del Comune di Torre del Greco, della Fondazione Eduardo De Filippo e della Banca di Credito Popolare, è attribuito ai poeti del nostro tempo, ad attori ed attrici di Cinema, Teatro e Televisione.

La premiazione della Sezione Poeti avrà luogo presso la sede della Direzione Generale della Banca di Credito Popolare in Corso Vittorio Emanuele 92/100 a partire dalle ore 16.30. A decretare i vincitori sarà la Giuria composta dalla Presidente Maria Aurilia, da Giovanni D’Amiano, Romeo Simonetti, Leonarda Di Meo, Teresa Civitella, Giuseppe Picciano, Luigi Leone, Adele Affinito, Antonella Losapio, Salvatore Perillo, Stella Cervasio.

L’appuntamento del 28 novembre segue la fortunatissima cerimonia del 4 ottobre che ha visto premiare per la sezione Cinema, Teatro e Televisione nomi di spicco dello spettacolo campano e non solo. Il Comitato promotore, il cui Presidente Onorario è l’attore e regista Ernesto Mahieux ed è composto dal Sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, Salvatore De Chiara e dai componenti della Giuria Sezione Poesia, tra cui Miriam Candurro e Massimo Abbate, ha assegnato anche dei premi speciali a personaggi che si sono distinti per la loro attività personale ed artistica in questa edizione dedicata a Grazia Raia, ambientalista ed animalista convinta.

Alla cerimonia del 4 ottobre in rappresentanza della famiglia De Filippo erano presenti anche Luisa Tibaldi De Filippo, moglie di Luigi, e la Dott.ssa Maria Procino, Consulente Storico Artistico da sempre della famiglia di artisti. Tra i promotori della manifestazione anche l’Associazione culturale Bricolage e il Corpo Gav, Corpo Provinciale Guardie Ambientali Volontarie Napoli presieduto da Raffaella Belfiore. Hanno ritirato i loro premi tra gli applausi:

Per la Categoria Eccellenze

Nunzia Schiano, Gianfelice Imparato, Pia Lanciotti, Gina Perna, Maria Bolignano, Antonella Cioli, Susy del Giudice, Luca Saccoia, Teresa Del Vecchio, Antonio Grosso, Giorgio Pinto.

Per la categoria Attori Giovani Talenti

Lorenzo Fantastichini, Gina Amarante, Luigi Zeno, Paco De Rosa, Domenico Pinelli, Mario Autore.

Anna Ferraioli Ravel, Fernanda Pinto

Premi Speciali consegnati dall’Associazione Corpo Gav

Gen. Marcello Marrucci, Daniela De Donno, Giovanna D’Amodio