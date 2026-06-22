Premio Internazionale Lettera d’Amore: 132 partecipanti da Italia, Europa e Argentina

Prosegue con grande partecipazione la seconda edizione del Premio Internazionale Lettera d’Amore promosso dalla libreria IoCiSto. Sono 132 le lettere pervenute alla segreteria del concorso; tra queste, ben 46 sono dedicate alla squadra calcistica della città.

Napoli continua a far innamorare non soltanto i suoi cittadini. Le missive sono arrivate da 14 regioni italiane, dalla Sicilia al Trentino-Alto Adige, ma anche dall’estero: Spagna, Francia e Montenegro.

La lettera proveniente dal luogo più lontano è stata spedita dall’Argentina. A firmarla soltanto un nome e un cognome, senza ulteriori riferimenti che consentano di rintracciare l’autrice.

«Gestire questo premio per IoCiSto è un grande onore» dichiara la Presidente Claudia Migliore. «Aprire le lettere, sia digitali sia cartacee, e sbirciare tra le righe delle storie che custodiscono ci restituisce ogni volta una forte emozione. È il segno di un sentimento autentico, raro da incontrare altrove».

Il Premio conferma così la propria capacità di coinvolgere lettori e autori ben oltre i confini cittadini e nazionali, trasformando Napoli in un punto d’incontro di storie, affetti e legami provenienti da luoghi diversi.

Il prossimo appuntamento sarà la cerimonia di premiazione, in programma il 1° agosto 2026.