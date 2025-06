Premio Malafemmena in onore di Totò

- pubblicità -

Torna la ventunesima edizione del «Premio Malafemmena», il riconoscimento dedicato alle eccellenze del mondo della cultura e dello spettacolo, della medicina e della scienza che hanno manifestato per Napoli un legame speciale nel nome di Totò.



Ideato e promosso dalla giornalista Barbara Carere con il marito Giuseppe Della Corte, il Premio è patrocinato dall’assessorato al Turismo del Comune ed è l’unico dedicato al Principe de Curtis e riconosciuto dalla famiglia dell’artista.

Tra i premiati di quest’anno il sassofonista Steve Norman del gruppo pop britannico Spandau Ballet, l’ex calciatore Andrea Carnevale, il cantante Aka 7even , il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi , lo scrittore Maurizio de Giovanni ed un Premio Speciale alla carriera al regista e sceneggiatore Ernico Vanzina .

I riconoscimenti saranno consegnati dall’assessora al Turismo, Teresa Armato, alla presenza di Steve Norman, nel corso della cerimonia in programma mercoledì 11 giugno a Villa Cilento a Posillipo.

«Il Premio Malafemmena coniuga memoria e contemporaneità, rendendo omaggio all’indimenticabile figura di Totò – ha sottolineato l’assessora al Turismo, Teresa Armato – siamo orgogliosi di patrocinare un evento che rafforza il legame tra Napoli e chi, anche da lontano, la sente come casa propria. La presenza di tanti premiati non napoletani conferma la vocazione internazionale della nostra città ed iniziative come questa sono un potente veicolo di promozione turistica, capace di raccontare Napoli nella sua autenticità, nell’oggi e anche nel suo fascino senza tempo».

«Ogni anno il nostro obiettivo è quello di estendere la notorietà e il prestigio del premio e della napoletanità anche oltre regione – ha dichiarato Barbara Carere – e anche quest’anno, con i celebri nomi che abbiamo scelto, ci siamo riusciti alla perfezione. La mia gioia è stata grande quando Steve e la compagna Sabrina hanno espresso il desiderio di trattenersi qualche giorno in visita Napoli. È proprio questo il nostro obiettivo principale: far conoscere la nostra arte, il nostro folklore, invitando nella nostra magnifica città personaggi illustri di tutto il mondo».