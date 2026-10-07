Premio Nobel per la Chimica al francese Kagan e al giapponese Soai

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Si chiude con una decisione storica la tre giorni dedicata ai Nobel scientifici. L’Accademia Reale Svedese delle Scienze ha assegnato il Premio Nobel per la Chimica 2026 al francese Henri B. Kagan (95 anni) e al giapponese Kenso Soai (76 anni). Il prestigioso riconoscimento premia la loro rivoluzionaria scoperta degli effetti non lineari e dell’autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica.

Con questa decisione, il Comitato Nobel non solo celebra la risoluzione di un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ma sana anche una delle esclusioni più discusse della storia recente della scienza.

Il mistero della chiralità e l’enigma della vita

Per comprendere la portata della scoperta di Kagan e Soai è necessario guardare alle nostre stesse mani. Molte molecole organiche fondamentali, come gli amminoacidi che compongono le proteine, possiedono una proprietà fisica nota come chiralità (dal termine greco che indica la mano). Esistono in due forme identiche ma speculari, chiamate enantiomeri, che non possono essere sovrapposte.

In laboratorio, le normali reazioni chimiche producono un mix simmetrico (50% e 50%) delle due forme. Eppure, la vita sulla Terra ha operato una scelta drastica: tutti gli organismi viventi utilizzano esclusivamente un solo orientamento molecolare (ad esempio, gli amminoacidi sono solo “sinistrorsi”). Questo fenomeno prende il nome di omochiralità. Come sia potuta emergere una simile asimmetria dal nulla è stato per lunghissimo tempo un rompicapo insolubile.

La svolta: dall’effetto non lineare alla reazione “impossibile”

I due scienziati premiati quest’anno hanno fornito i tasselli mancanti per comprendere questo meccanismo, trasformando radicalmente il modo in cui i chimici manipolano la materia: [ 1

Henri Kagan (1986): Ha scoperto e teorizzato l’esistenza degli effetti non lineari nella catalisi asimmetrica. Kagan ha dimostrato che non serve una purezza assoluta all’inizio di una reazione: una piccolissima asimmetria iniziale nel catalizzatore può subire un’amplificazione esponenziale nel corso del processo, traducendosi in un enorme eccesso finale della forma molecolare desiderata. Kenso Soai (1995-2003): Ha realizzato quello che la Fondazione Nobel ha definito “uno degli esperimenti chimici più spettacolari mai condotti”. Ha ideato la celebre “reazione di Soai” basata sull’autocatalisi asimmetrica. In questo processo, il prodotto della reazione funge da catalizzatore per se stesso: la molecola che si forma per prima accelera la nascita di copie identiche a se stessa, sopprimendo la controparte speculare. Prima di allora, nessun uomo – a parte la vita stessa – era mai riuscito a generare l’omochiralità dal nulla.

Farmaci più sicuri e l’origine della vita

2] Le implicazioni pratiche di queste scoperte sono immense. Più della metà dei farmaci moderni è composta da molecole chirali. Spesso, un orientamento molecolare cura la malattia, mentre l’enantiomero speculare è del tutto inerte o può causare gravissimi effetti collaterali. Controllare la sintesi asimmetrica permette oggi all’industria farmaceutica di produrre medicinali puri, mirati e immensamente più sicuri. [ 1

2] Allo stesso tempo, il lavoro di Soai e Kagan offre agli astrobiologi e ai chimici teorici la chiave per decifrare come, miliardi di anni fa, il brodo primordiale della Terra abbia rotto la sua simmetria per dare origine alle prime forme di vita. [ 1

Il riscatto dopo 25 anni di polemiche

L’assegnazione del premio a Henri Kagan porta con sé un profondo significato storico e umano. Nel 2001 , il Nobel per la Chimica fu assegnato a William Knowles , Ryoji Noyori e Barry Sharpless proprio per le ricerche sulla catalisi asimmetrica. Quell’anno l’esclusione di Kagan scatenò accese polemiche nel mondo scientifico . L’allora ministro della Ricerca francese, Roger-Gérard Schwartzenberg, inviò persino una lettera ufficiale di protesta alla Fondazione Nobel, ricordando che Kagan era stato il primo in assoluto a pubblicare la scoperta nel 1971.

Kagan scelse allora la via del silenzio e dell’assoluto riserbo, continuando a lavorare. Poiché lo statuto del Nobel vieta l’assegnazione del premio a più di tre persone contemporaneamente, l’esclusione divenne inevitabile, unendosi a casi storici celebri come quelli che hanno coinvolto gli italiani Nicola Cabibbo o Luciano Maiani. Oggi, a un quarto di secolo da quella polemica e all’età di 95 anni , Henri Kagan ha finalmente ottenuto il posto che gli spetta nella storia della scienza, condividendo il premio (e i 12 milioni di corone svedesi) con Kenso Soai , l’uomo che ha saputo spingere la sua intuizione fino ai confini della creazione biologica .