Premio Per Sempre Scugnizzo il 12 dicembre

Il 12 dicembre presso l’Aula Magna del Centro Congressi dell’Università Federico II, in via Partenope n.36 -Napoli alle ore 16:00 si terrà la cerimonia del Premio “Per Sempre Scugnizzo” organizzato dalla Cooperativa Giornalistica “La Voce degli Ultimi”.

Patrocinato dal Ministero della Giustizia, dal Comune di Napoli e dall’Ordine dei Giornalisti.

Il premio è rivolto alle persone fisiche o istituzioni, che hanno contribuito e contribuiscono alla crescita economica, civile, sociale, culturale del nostro paese e che ne proiettano ed accrescono l’immagine nel mondo.

Quest’anno riceveranno il premio il Prof. Dott. Paolo Antonio Ascierto, oncologo di fama mondiale; il Pres. Antonio Bassolino; la Dott.ssa Diletta Capissi, giornalista e saggista; il Dott. Maurizio Cuzzolin, imprenditore dell’editoria; Il Prof. Matteo Lorito, Magnifico Rettore dell’Università Federico II; Il Dott. Bruno Zuccarelli, Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli.

Sarà conferito un riconoscimento alla memoria al Dott. Giuseppe Salvia, vittima della criminalità organizzata; ritira la vedova Prof. Giuseppina Troianiello accompagnata dai figli Antonino e Claudio.

Programma Evento

15.30 – 15.55: Afflusso Premiati ed ospiti

16.00: Inizio Cerimonia con indirizzo di saluto da parte di un rappresentante della Cooperativa La Voce degli Ultimi

16.10: illustrazione finalità del premio e a seguire

“Elogio dello scugnizzo” – Intervento di Pino Imperatore, giornalista e scrittore

16.25: inizio premiazione, a partire dalla consegna del riconoscimento alla memoria per il Dott. Giuseppe Salvia.

A seguire, gli altri premiati

17.45-18.00: saluti finali. Deflusso premiati ed ospiti