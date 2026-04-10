Premio Poesia a Napoli, lunedì 13 al Gambrinus

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Lunedì 13 aprile si terrà al Gran Caffè Gambrinus, alle ore 16.30, la cerimonia del Premio POESIA A NAPOLI.

Nell’occasione sarà presentato il volume antologico che raccoglie i lavori dei finalisti dell’edizione 2024-2025, edito, come i precedenti, da Guida Editori; saranno proclamati e premiati i vincitori e i menzionati delle due sezioni dedicate alla poesia in lingua italiana e a quella in lingua napoletana, nonché il vincitore di un premio speciale alla carriera; verrà presentato, infine, il bando della settima edizione 2026.

Il premio è promosso e sostenuto dalla Fondazione Guida alla Cultura con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli.

Il prossimo concorso vede un aggiornamento della Giuria, della quale entra a far parte Giulia De Lange, e prevede e una divulgazione capillare soprattutto nella area Metropolitana di Napoli, nonché il coinvolgimento di una platea di partecipanti su tutto il territorio nazionale.

L’uscita del volume antologico della sesta edizione, così come la cerimonia di premiazione dei vincitori e dei menzionati, si aggiunge idealmente alle manifestazioni che hanno accompagnato il centenario della casa editrice, curate in Italia e all’estero dal Comitato Nazionale per le celebrazioni, presieduto da Carlo Vecce.

Le circostanze liete si mescolano tuttavia con quelle tristi, e questo premio non può non ricordare, con gratitudine e commozione, la recente scomparsa di Antonio Pietropaoli e di Costanzo Ioni, rispettivamente Presidente e Segretario, l’impegno dei quali ha segnato profondamente, per competenze e passione, le precedenti edizioni. A loro va la gratitudine della Fondazione, dell’editore e della giuria, composta da Laura Cannavacciuolo, Eugenio Lucrezi, Antonio Perrone (segretario), Biancamaria Sparano e Ferdinando Tricarico, già compagno di lavoro di Ioni e Pietropaoli, eletto a presiederla nel nome di una continuità di progetto e di intenti.

Anche nell’edizione 2026 il premio sarà articolato in due sezioni: poesia in lingua italiana e poesia in lingua napoletana. Entrambe hanno visto, nell’edizione appena conclusa, una vasta partecipazione, che ha permesso ai componenti della giuria di verificare sui testi la grande varietà di registri espressivi e di scelte stilistiche utilizzati oggi dal popolo dei praticanti del verso.

Il volume antologico che si presenta il 13 aprile raccoglie il campione selezionato: ben

venticinque finalisti, tra autori in lingua italiana e in lingua napoletana. Tra questi, i vincitori

e i menzionati, individuati a seguito di un attento lavoro dei giurati; individuale in una prima

fase, collettivo nelle ultime e decisive, che hanno visto svolgersi presso la sede della Guida

Edizioni, a via Bisignano, una serie di incontri animati e proficui.