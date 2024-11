Premio San Giovanniello: cultura e teatro a servizio della comunità

- pubblicità -

Si terrà venerdì 8 novembre 2024, alle ore 20:30, presso il Teatro Caruso di Piazza Ottocalli, all’interno della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, la III edizione del Premio San Giovanniello, ideato dall’Associazione “Asso è… La Strada Ci Insegna ODV”.

Nato nel 2022 per onorare coloro che, con dedizione e amore per il proprio territorio, contribuiscono alla crescita e al miglioramento del quartiere, uno dei centri vitali di Napoli, il Premio San Giovanniello rappresenta un prestigioso riconoscimento per cittadini e organizzazioni che, con azioni concrete e quotidiane, promuovono il benessere e la riqualificazione sociale della comunità. In passato, il premio è stato conferito a realtà storiche del quartiere e alla Casa Museo Enrico Caruso, luogo di memoria del grande tenore, che attrae turisti e valorizza la storia culturale napoletana.

I volontari dell’Associazione hanno lavorato con passione per rendere questo evento un punto di riferimento, coinvolgendo abitanti, attività commerciali, scuole e parrocchie nella riscoperta delle radici storiche e culturali del quartiere. Attraverso iniziative artistiche e culturali, come progetti fotografici, laboratori creativi, libri, poesie e interventi di street art, l’Associazione promuove un profondo legame con il territorio, alimentando interesse e senso di appartenenza. «La sinergia che si è creata con Don Salvatore Melluso, parroco della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, e il coinvolgimento di associazioni e realtà locali rendono questa edizione ancora più prestigiosa. Un evento che punta, con forza, a contribuire alla riqualificazione del quartiere», ha dichiarato la Presidente di “Asso è… La Strada Ci Insegna ODV”, Tiziana Errico.

Il Premio San Giovanniello 2024 sarà conferito a Gianfranco Gallo, attore, regista, cantante e autore, che con la sua carriera rappresenta un esempio di professionalità e dedizione ai valori sociali, in piena sintonia con la missione dell’Associazione. L’iniziativa, così, si conferma anche quest’anno come un veicolo di riscatto per il quartiere, affinché diventi luogo di cultura, arte e condivisione.

L’evento, patrocinato dal Comune di Napoli, dalla Municipalità III e dalla Casa Museo Enrico Caruso, sarà condotto dalla giornalista Nicole Lanzano e sarà animato da spettacoli e musica dal vivo.

Per info: info@assoe.it pec: associazione.assoe.lastradaciinsegnaodv@pec.it