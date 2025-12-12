Presentata la serie televisiva “L’Altra Capri – Sapori Autentici”

- pubblicità -

È stata presentata “L’Altra Capri – Sapori Autentici”, alle ore 11,30 presso la Sala Pollio, Via Sella Orta 3, Capri, la nuova serie televisiva realizzata da Gambero Rosso in collaborazione con il Comune di Capri, con l’obiettivo di valorizzare l’isola attraverso un racconto che metta al centro identità, tradizioni e dimensioni meno note ma profondamente autentiche del territorio. All’incontro istituzionale sono intervenuti il Sindaco Paolo Falco, l’Assessore Salvatore Ciuccio e Serena Maggiulli, Business Development & Special Projects Gambero Rosso. Nel corso degli interventi è stata sottolineata l’importanza di un progetto che si inserisce nelle strategie di promozione territoriale finalizzate a incoraggiare una fruizione dell’isola di qualità, sostenibile e orientata anche a periodi dell’anno tradizionalmente meno turistici. Un invito a vivere l’isola e a godere di luoghi, passeggiate, percorsi di gusto, accoglienza ed esperienze poco conosciute e diverse dai soliti circuiti. Al termine della presentazione, gli ospiti hanno partecipato a una degustazione curata dallo Chef Marco Russo, che ha proposto piatti ispirati ai temi e ai sapori protagonisti del programma, trasformando l’evento in un’esperienza gustativa coerente con il racconto televisivo, accompagnata dai vini del Consorzio Tutela Vini del Vesuvio.

Il programma: un viaggio narrativo nella Capri che non si vede

La presentazione ha offerto un affaccio sul cuore narrativo della serie, che si propone di accompagnare il pubblico all’interno di una Capri diversa, lontana dagli stereotipi e più vicina alla vita reale dell’isola. “L’Altra Capri – Sapori Autentici” mette in dialogo storie, luoghi e persone che custodiscono l’anima profonda del territorio: dalle piccole produzioni locali alle botteghe artigiane, dalle cucine in cui si tramandano ricette di famiglia fino ai sentieri e ai belvederi che rivelano prospettive meno conosciute. Episodio dopo episodio, invita lo spettatore a scoprire l’isola attraverso incontri e testimonianze che raccontano il valore del lavoro quotidiano, dell’accoglienza, della tradizione gastronomica e della cultura materiale che hanno reso Capri un luogo unico al mondo. Il risultato è un racconto che non si limita a descrivere l’isola, ma la interpreta, mettendo in luce ciò che spesso resta invisibile.

Gambero Rosso, il network più autorevole in Italia e nel mondo che si rivolge a coloro che amano viaggiare mangiare e bere bene, con gusto ed intelligenza, ha progettato e realizzato la prima stagione della serie tv “L’ Altra Capri” che andrà in onda dal 16 dicembre e sarà diffusa sui seguenti canali del network Gambero Rosso : Sky, canali 133 e 415, con repliche programmate per ciascun episodio; canale 257 del Digitale Terrestre, e sulla piattaforma streaming https://gamberorosso.tv/ dove gli episodi saranno disponibili on demand dal giorno successivo alla messa in onda lineare, inoltre, è prevista a partire da marzo una miniserie Youtube ed attività social che mirano a far scoprire, in pochi minuti, tutto quello che di bello e di buono l’isola azzurra è capace di regalare.

Il progetto “L’altra Capri” rientra nella più ampia programmazione di attività di promozione territoriale all’interno dell’iniziativa “Io giro Ischia e Capri”, che ha l’obiettivo di ampliare l’orizzonte turistico e culturale delle isole del Golfo, creando un gemellaggio culturale tra Ischia e Capri. Inoltre, è tra i partner del progetto il “Porto Turistico di Capri Spa – società benefit”.