Presentato a Cannes il Social World Film Festival

È stata presentata a Cannes la quindicesima edizione del Social World Film Festival, che si terrà a Vico Equense dal 22 al 29 giugno, diretta del regista Giuseppe Alessio Nuzzo, e sarà dedicata all’attrice Alida Valli, che verrà omaggiata con una retrospettiva a cura di Rai Teche e una mostra fotografica in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale.

Sono 97 i film selezionati, in arrivo da 30 paesi, articolati in nove sezioni competitive e non. Il programma prevede un calendario fitto di attività collaterali: masterclass, incontri con registi e interpreti, workshop di scrittura e regia, sessioni di pitching per progetti in sviluppo e percorsi formativi pensati per giovani professionisti del settore e nuove generazioni di autori.

Anche quest’anno il festival rinnova il suo impegno sul fronte dell’innovazione tecnologica e della contaminazione dei linguaggi. In programma esperienze immersive in realtà virtuale 3D a 360°, un mercato dedicato al cinema indipendente e agli under 35, oltre a una rete di 40 eventi internazionali volti a promuovere il cinema sociale e i suoi protagonisti in diversi contesti culturali.

Ampio spazio sarà riservato a focus tematici e dibattiti live, con una copertura estesa tra presenza e digitale che porterà in programmazione oltre 20.000 minuti di contenuti. Il Social World Film Festival si conferma così piattaforma dinamica e multifocale, pensata per connettere pubblici, visioni e poetiche da tutto il mondo, mettendo al centro il potere narrativo del reale.

«Ci sono luoghi dove il cinema non è solo immagine – commenta Nuzzo – ma respiro condiviso. Dove lo sguardo dell’altro diventa specchio, e le storie, anche le più fragili, le più scomode, trovano finalmente il coraggio di farsi sentire. Il Social World Film Festival, che quest’anno torna a Vico Equense dal 22 al 29 giugno, è questo: un approdo per chi crede che la settima arte possa ancora cambiare il mondo, un fotogramma alla volta. Presentarlo a Cannes, all’Italian Pavilion, nel cuore pulsante del cinema internazionale, è stato come riportare a casa il sogno da cui tutto è partito. Un sogno nato a Vico Equense, tra mare e montagne, tra sogni di riscatto e urgenze da raccontare. Quindici edizioni dopo, non celebriamo solo la longevità di un festival, ma la sua capacità di resistere, di rinnovarsi, di farsi interprete del nostro tempo. Ogni film che accogliamo è una finestra aperta sull’invisibile, un invito alla comprensione, un abbraccio dato a chi spesso è rimasto ai margini. Vi aspettiamo al Social World Film Festival, per scrivere insieme un nuovo capitolo di questa meravigliosa storia collettiva».

«Sono profondamente soddisfatto e, lo ammetto, anche con un pizzico di emozione e orgoglio nel salutare una nuova edizione del Social World Film Festival. Questa kermesse, che da oltre dieci anni si svolge a Vico Equense, rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare il talento di tanti giovani appassionati di cinema e per promuovere il buon nome della nostra Città nel mondo. Il fatto che il Festival venga presentato anche a Cannes, capitale mondiale del cinema e dell’arte, conferma la qualità e la rilevanza di un evento che sentiamo profondamente nostro», commenta Giuseppe Aiello, sindaco di Vico Equense.

Prossimi appuntamenti con il Social World Film Festival sono il 9 giugno a Roma, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, e il 13 giugno a Napoli, nella Sala De Santis di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, per le conferenze stampa di presentazione del programma completo.