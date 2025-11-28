Presentato Art Days, 60 eventi in 7 giorni sull’arte contemporanea

- pubblicità -

Torna Art Days – Napoli Campania, il primo evento per l’arte contemporanea diffuso tra il capoluogo campano e l’intera regione. “Voci dall’alveare” è il titolo della V edizione, in programma dall’1 al 7 dicembre 2025: ispirandosi al racconto Freddo a Napoli di Italo Calvino, Art Days sceglie l’immagine dell’antichissimo alveare e lo sviluppa attorno al macrotema della videoarte, con screening di artisti internazionali come Rebecca Moccia, Yuri Ancarani e Bertille Bak per i Progetti Speciali. Si confermano inoltre le altre tre sezioni con Premi, Agenda dell’Arte e Public Program, per un totale di 63 eventi in 7 giorni di manifestazione in diversi luoghi di Napoli (Accademia di Belle Arti, Università degli Studi di Napoli Federico II, Cinema Modernissimo, Casa Cinema, Casa Morra, Museo Madre, Città della Scienza, Spazio OBÙ di Fondazione Terzoluogo), ma anche nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. E, infine, un Extra Art Days a Barra.

“Quest’anno siamo partiti da Freddo a Napoli di Italo Calvino, pubblicato per la prima volta nel 1949. È un testo che descrive una Napoli fredda, quasi di vetro, ma anche una città inattesa, da scoprire, che non offre immediatamente l’immagine turistica a cui spesso siamo abituati. Appare piuttosto come un alveare: un insieme di voci, un organismo vivo che genera e continua a crescere. A partire da questo presupposto abbiamo strutturato la manifestazione come una molteplicità di voci. Sono oltre sessanta, ed è per questo che questa quinta edizione si intitola «Voci dall’alveare»” dichiara Letizia Mari, Direttrice artistica di Art Days.

Così afferma Giuseppe Gaeta, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli: “Questa tradizione di partenariato che stiamo sviluppando guarda con decisione al futuro. Quando ho letto il progetto di quest’anno e il riferimento a Calvino, mi ha colpito l’idea di raccontare la città da angolazioni diverse, come spesso è stato fatto. Calvino ha saputo cogliere una caratteristica specifica della città, restituendone una parte della complessità”. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche Adriana Rispoli e Fabio Agovino (Comitato Scientifico Art Days 2025), Pasquale Pennacchio (Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli), Linda Tatafiore (Fondazione Morra), Chiara Pirone (Agricola Bellaria), Gianluca Riccio (Osservatorio ARTINMOVE), Fabiola Cangiano (Napoli Gallery Weekend).

Creato da un team under-35 di professioniste dell’arte – Martina Campese, Raffaella Ferraro e Letizia Mari – Art Days 2025 è supportato dal Comitato Scientifico composto da Fabio Agovino, Teresa Carnevale ed Adriana Rispoli. Si è aggiudicato per il quarto anno di seguito il contributo della Regione Campania attraverso il Piano di promozione culturale anno 2025. Inoltre ha ottenuto il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti Contemporanee – museo Madre, il Patrocinio del Comune di Napoli, della Camera di Commercio di Napoli e di Fondazione Italia Patria della Bellezza. L’edizione 2025 ha come Main Sponsor Agricola Bellaria ed è sostenuta da diversi partner come Collezione Agovino, Fondazione Giuseppe Iannaccone, Collezione Fabio Frasca, Fondazione Morra, Accademia di Belle Arti di Napoli, Scuola di Scultura dell’Accademia, Collezione Ettore Rossetta, Fondazione Città della Scienza, Futuro Remoto, Icom Campania, Fondazione Terzoluogo, Napoli Gallery Weekend, Campese, NEOS, Foqus, Quostro. Si conferma anche quest’anno la media partnership con Exibart e L’Essenziale Studio.

IL PROGRAMMA DELLA QUINTA EDIZIONE

I PROGETTI SPECIALI

REBECCA MOCCIA, YURI ANCARANI, BERTILLE BAK

Screening, lecture e momenti di dialogo con artisti e collezionisti di rilevanza internazionale contraddistinguono i Progetti Speciali 2025.

Si parte lunedì 1° dicembre con Ministries of Loneliness di Rebecca Moccia in collaborazione con Collezione Agovino e Fondazione Giuseppe Iannaccone. Appuntamento al Cinema Modernissimo (Via Cisterna dell’Olio, 49/59, Napoli) alle 19.00 per il talk con Rebecca Moccia, Fabio Agovino (Collezione Agovino), Giuseppe Iannaccone (Presidente Fondazione Giuseppe Iannaccone) e Daniele Fenaroli (Direttore, Fondazione Giuseppe Iannaccone). Seguirà lo screening fino alle ore 21.00.

Ingresso con prenotazione tramite il link di prenotazione sul sito wwwartdaysnapolicampania.com.

Martedì 2 dicembre è il turno di Yuri Ancarani con la proiezione di Atlantide, in partnership con l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Lo screening alla presenza dell’artista è programmato dalle ore 19 presso Casa Cinema (via Cisterna dell’olio 46, Napoli). Intervengono Yuri Ancarani, Gina Annunziata e Gianluca Riccio (Osservatorio ARTINMOVE).

Ingresso con prenotazione tramite il link di prenotazione sul sito wwwartdaysnapolicampania.com.

Giovedì 4 dicembre si procede con Le Tour de Babel di Bertille Bak, screening in collaborazione con la Collezione Fabio Frasca programmato dalle ore 19 presso Casa Cinema (via Cisterna dell’olio 46, Napoli). Introducono Fabio Frasca (Collezione Fabio Frasca) e Armando Porcari.

Ingresso con prenotazione tramite il link di prenotazione sul sito wwwartdaysnapolicampania.com.

IL PUBLIC PROGRAM 2025

Art Days 2025 conferma un ricco programma di talk, seminari, tavole rotonde e conversazioni con esperti nazionali, per favorire connessioni preziose nel panorama dell’arte contemporanea ad ingresso libero e gratuito.

IL TALK SUL RUOLO SOCIALE DELL’ARTE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI

Il primo appuntamento a martedì 2 dicembre dalle ore 10.30 presso La Città della Scienza (Via Coroglio, 57/104, Napoli) con il talk Il ruolo sociale dell’arte e delle istituzioni culturali nel XXI secolo. Cultura, benessere, territori e comunità in collaborazione con Futuro Remoto 2025 e nell’ambito dei FUTURE LAB.

Intervengono Alessandra Drioli, Ambassador e Referente Futuro Remoto, Dott.ssa Annalisa Banzi, Storica dell’arte, consulente e ricercatrice post-doc all’Università degli Studi di Milano, Prof. Gennaro Catone, Docente associato di psicologia clinica / neuropsichiatria infantile presso il Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione dell’Università Suor Orsola Benincasa, Prof.ssa Tina Iachini, Docente ordinaria di Psicologia generale presso il dipartimento di Psicologia, con attività nel campo della cognizione spaziale, psicologia ambientale e realtà virtuale, all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dott.ssa Giusy Palma, Coordinatrice delle attività didattiche e per l’accessibilità di Gallerie d’Italia – Napoli.

A seguire il panel di interventi, un secondo momento di natura esperienziale e partecipativa con Maria Chiara Vitti, insegnante Dance Well – Movement Research for Parkinson.

Ingresso con prenotazione tramite il link di prenotazione sul sito wwwartdaysnapolicampania.com.



LA GIORNATA DI STUDI SUGLI ARCHIVI DEDICATA A MARIO FRANCO

E LA PRESENTAZIONE DI Ŏpĕra 14

Doppio appuntamento per la Giornata di Studi sugli Archivi di mercoledì 3 dicembre , dedicata a Mario Franco, grazie al sostegno di Fondazione Morra e alla collaborazione con Archivio Mario Franco.

Si parte alle ore 11 presso Casa Morra / Archivio Mario Franco (Salita San Raffaele 20/c, Napoli) con una tavola rotonda tra Peppe Morra (Fondazione Morra), Mario Franco (Archivio Mario Franco), Linda Tatafiore (Responsabile Archivi, Fondazione Morra) e Alberto Castellano (saggista e critico cinematografico).

Dalle ore 14 alle ore 18, nella stessa sede e presso la sala proiezioni dell’Archivio Mario Franco, è in programma una serie di proiezioni di film dell’autore, che includeranno capolavori come Ritratto L.A., L’Enigma di Isidore Ducass (1971), Vito Acconci, Reception Room (1973), la serie su Joseph Beuys (Beuys, La rivoluzione siamo noi; Beuys, Vitex Agnus Castus; Beuys, Palazzo Regale), e ancora Shimamoto, Un’Arma per la Pace (2006).

Infine, dalle ore 18 di mercoledì 3 presso OBÙ Fondazione Terzoluogo (Piazza Sant’Anna a Capuana 21, Napoli) si terrà una partita di carte con un mazzo d’artista disegnato da Aronne Pleuteri (Erba, 2001) – esito di un processo di ricerca sul campo dedicato alla comunità degli over 60 e ai luoghi di aggregazione del Borgo di Sant’Antonio Abate. A seguire, alle 19.30 la presentazione del nuovo numero di Ŏpĕra magazine Issue #14, il magazine indipendente dell’associazione ATTIVA Cultural Projects dedicato alla ricerca e alla scena artistica emergente. Intervengono il Team editoriale ŏpĕra, Aronne Pleuteri, collettivo damp, Luciana Berti.

I PREMI

IL PREMIO WINEWISE. METODOLOGIE DELLA TRASFORMAZIONE

Il vincitore della quarta edizione del Premio WineWise. Metodologie della trasformazione è Alberto Tadiello (Montecchio Maggiore, VI, 1993), selezionato da una giuria composta da Fabio Agovino, Andrea Maffei, Cristina Masturzo e Irene Sofia Comi. Grazie al supporto di Agricola Bellaria (Roccabascerana, AV), Main Sponsor della manifestazione, e con il coordinamento di Letizia Mari, Direttrice artistica di Art Days, l’artista ha iniziato da novembre una residenza presso la cantina Agricola Bellaria, finalizzata alla redazione di RACEMI, l’opera scultorea site-specific vincitrice del premio produzione del valore di 7.000 €. L’opera sarà presentata ufficialmente durante un evento dedicato su invito, in programma domenica 7 dicembre dalle ore 11 presso Agricola Bellaria, Main Sponsor di Art Days 2025.

IL PREMIO GENERAZIONE

Art Days 2025 conferma il Premio Generazione per il terzo anno, sviluppato in collaborazione con la Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e sostenuto dal collezionista Ettore Rossetta che lo dedica al fratello Mimmo. Il premio coinvolge i giovani artisti-studenti nella creazione di opere site-specific nei giardini antistanti l’ingresso dell’Accademia, sotto la guida della Coordinatrice della Scuola di Scultura, Prof.ssa Rosaria Iazzetta. I finalisti 2025 – Miriam De Vita, Alessandra Del Giudice, Alessandro Franco, Andrea Gubitosi, Monica Squarciafico – avranno l’opportunità di esporre le proprie opere durante le giornate di Art Days. All’inaugurazione, in programma giovedì 4 dicembre alle ore 15 presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli (Largo Nanni Loy), Ettore Rossetta assegnerà un premio economico ai due vincitori.

L’AGENDA DELL’ARTE

La grande partecipazione raccolta attraverso l’Open Call gratuita dell’Agenda dell’Arte ha generato una risposta ampia e qualificata, testimonianza della vitalità del panorama contemporaneo del territorio e dell’accessibilità della manifestazione.

Per il 2025 la manifestazione raccoglie brillanti partecipazioni, con un ricco programma di inaugurazioni di mostre, aperture speciali e visite guidate gratuite. È il caso del Museo e Real Bosco di Capodimonte, che inaugura con visite gratuite la mostra Metamorfosi, a cura di Eike Schmidt e Diego Galizzi, dedicata a una delle voci più originali della scultura contemporanea, Bertozzi & Casoni. Si conferma per il terzo anno consecutivo la partecipazione di Gallerie d’Italia – Napoli, che per la sera di sabato 6 propone l’apertura serale speciale con visite guidate gratuite del percorso espositivo curato da Luca Massimo Barbero, Vitalità del Tempo. Infine, il Museo Madre propone l’apertura gratuita per domenica 7 dicembre , per scoprire o riscoprire la collezione permanente del museo e la mostra Pietro Lista. In controluce, a cura di Renata Caragliano.

Ancora tra le istituzioni della città che ospitano aperture straordinarie, eventi e mostre: il MUSA – Museo delle Scienze e delle Arti dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Al blu di Prussia Fondazione Mannajuolo, Museo della Moda Napoli, Fondazione Bartolomeo Gatto a Salerno e presso Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Complesso monumentale Purgatorio ad Arco, Fondazione Ezio De Felice a Palazzo Donn’Anna, Centro interdipartimentale di ricerca per i Beni Architettonici e ambientali e per la Progettazione Urbana (BAP, Università Federico II) , Fondazione Morra Greco.

Tra gli spazi per l’arte contemporanea che accolgono a Napoli eventi, proiezioni, laboratori e mostre nel corso della settimana segnaliamo: Studio Cervo, Renata Petti, Flip Project, Piccola Galleria Resistente, Tras’ Lab, Studio dotfog, WHITESPACE Projects / Napoli, Magazzini Fotografici, NINA open space – Art Gallery, LA CASAFORTE S.B., Residenza SuperOtium, Residenza ExtrArtis, Dispaccio Napoli, Galleria Design Sulmondo. Si aggiungono in altri luoghi della regione anche l’Opificio Puca a Sant’Arpino in provincia di Caserta e Spazio per l’arte contemporanea Mondoromulo arte contemporanea a Castelvenere (BN).

Numerose anche le Associazioni culturali che partecipano all’Agenda dell’Arte: ART1307, Accademia dei Partenopei, Associazione culturale Vico Pazzariello, Associazione di promozione sociale THE DOCKS aps, Associazione Culturale Residenza 3.14 presso puntozerovaleriaapicella, Associazione culturale Le Quattro Pareti ETS.

Grande novità del 2025 è la collaborazione con NAPOLI GALLERY WEEKEND composto da Acappella, Andrea Ingenito Contemporary Art, Galleria Umberto Di Marino, Galleria Fonti, Alfonso Artiaco, Galleria Tiziana Di Caro, Studio Trisorio, Thomas Dane Gallery, Gallerie Riunite, con mostre e appuntamenti per l’apertura congiunta dalle 10 alle 20 di sabato 6 dicembre .

Inoltre, appuntamento a giovedì 4 dicembre dalle ore 10 presso Fondazione De Felice / Palazzo Donn’Anna (Largo Donn’Anna 9, Napoli), dove si presenterà l’edizione 2026 del Napoli Gallery Weekend, in collaborazione con la Fondazione. Interventi di Tiziana di Caro (Galleria Tiziana Di Caro), Enzo Di Marino (Galleria Umberto Di Marino), Corrado Folinea (Acappella), Andrea Ingenito (Andrea Ingenito Contemporary Art). Modera Fabiola Cangiano (Project Manager Napoli Gallery Weekend).

EXTRA ART DAYS

Venerdì 5 dicembre alle ore 17, la Villa dei Pignatelli Monteleone (Corso Sirena 7, Barra, Napoli est), apre le porte all’arte contemporanea con l’inaugurazione della mostra “Napoli, altrove” che espone le opere video degli artisti Nicola Baratto, Gaia De Megni, Daniele Di Girolamo, Valentina Furian, Elena Mazzi.

La mostra, a cura di Sonia Belfiore e organizzata da Attiva Cultural Projects, è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito di “Visioni Contemporanee” per la programmazione di arte contemporanea 2025. Il progetto è realizzato in collaborazione con Antur S.r.l. Benefit.