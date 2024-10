Presentazione del Calendario 2025 Di Meo vini ad arte Napoli -Tbilisi

- pubblicità -

Sarà presentato domani, sabato 19 ottobre, a Tbilisi (Georgia) il Calendario Di Meo 2025, oggetto di collezionismo realizzato in sole 5000 copie dall’Associazione “Di Meo vini ad arte” con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la sua ventitreesima edizione con il sostegno della Georgian Chanting Foundation.

Una serata con ospiti internazionali che vedranno in anteprima le dodici foto di Massimo Listri, che propongono la lettura visiva della città prescelta restituendo tutta la forza narrativa di Tbilisi, simbolo di arte, cultura, dialogo tra le genti.

Il titolo del lunario del prossimo anno è Napoli incontra Tbilisi nel segno della Sirena e la Pantera, simboli della città di Napoli e della capitale georgiana ispirata dal poema “Il cavaliere dalla pelle di pantera” di Shota Rustaveli, il poeta nazionale del XII secolo equivalente al nostro Dante.

Non solo foto, ma anche racconti e storie narrano dei punti di contatto tra le due città a cominciare dal vino, termine che nelle lingue occidentali deriva dalla voce georgiana yvino e proseguendo nel culto dell’amore, dell’ospitalità, della passione per il calcio e la comune arte dei lievitati. Le due città hanno in comune la funicolare, il posizionamento sullo stesso 41°parallelo e la cultura della lingua (all’Università L’Orientale di Napoli fu fondata la prima cattedra di Lingua e Letteratura georgiana in Europa).

Non è un caso che nel presepe napoletano sia presente, tra i personaggi tradizionali, quello della Georgiana, così come in entrambe le città è forte la passione per la musica: il canto polifonico georgiano è il primo caso di “patrimonio immateriale dell’umanità” UNESCO e a Napoli il San Carlo è il più antico teatro lirico del mondo.

I testi, alcuni dei quali sono dei veri e propri saggi, raccontano i punti di contatto accompagnati delle foto dei siti più belli della capitale georgiana e sono stati redatti da Angela Catello, Cesare Cunaccia, Michele De Lucchi, Dante Stefano Del Vecchio, Dinko Fabris, Michele Fatica, Andrea Forlani, Patrizia Licini de Romagnoli, Luigi Magarotto, Elisabetta Moro, Veronique Murat, Gaga Shurgaia e Pino Taormina.

La tiratura del calendario è di 5000 copie che vengono regalate ad enti istituzionali, autorità e sponsor dei due paesi. Ma per l’edizione di quest’anno c’è una novità: da novembre sarà distribuito a 500 fortunati che ne facciano richiesta all’indirizzo info@dimeoviniadarte.it