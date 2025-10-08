Presentazione Progetto PAF LAB

- pubblicità -

Mercoledì 8 ottobre alle ore 16.00 si terrà la presentazione del Progetto PAF LAB presso la sede Palizzi del Polo delle Arti Caselli Palizzi, in Piazzetta Demetrio Salazar, 6 – Napoli.

Promosso dalla Regione Campania – Assessorato alle Politiche Giovanili e attuato da Scabec – Società Campana Beni Culturali, PAF LAB – Polo delle Arti Caselli Palizzi mira a valorizzare la partecipazione attiva dei giovani a percorsi culturali e formativi, attraverso la promozione di attività artistiche che integrano tradizione, innovazione e arti performative applicate.

Intervengono:

Lucia Fortini – Assessore alla Scuola, Politiche sociali, Politiche Giovanili della Regione Campania

– Assessore alla Scuola, Politiche sociali, Politiche Giovanili della Regione Campania Gianfranco Gallo – Direttore artistico di PAF LAB

– Direttore artistico di PAF LAB Valter Luca De Bartolomeis – Direttore scientifico PAF LAB