Presepe a grandezza naturale in Piazza Municipio

Domani, venerdì 5 dicembre, alle 16, in piazza Municipio, sarà inaugurata la Natività a grandezza naturale realizzata dagli artigiani di San Gregorio Armeno, un’opera unica che celebra la grande tradizione presepiale napoletana.

La cerimonia si aprirà con la benedizione di Monsignor Gennaro Matino e si svolgerà alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dell’assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, del presidente dell’Associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno, Vincenzo Capuano, e di Antonio Lucidi, vicepresidente L’Altra Napoli, assieme a tutti gli altri artigiani che hanno contribuito all’opera.

La Natività resterà visibile al pubblico in piazza Municipio fino all’8 gennaio 2026.