Privacy e dati personali, Stanzione: fondamentale interlocuzione tra Garante e Corecom

Grande partecipazione questa mattina alla Lectio Magistralis del Garante per la Protezione dei Dati Personali, professor Pasquale Stanzione, organizzata dal Co.re.com Campania all’auditorium della Giunta Regionale della Campania, a Napoli. Il Garante, nel suo intervento, ha offerto diversi spunti di riflessione sulla importanza della normativa e su una adeguata tutela della privacy, ponendo l’accento sull’importante ruolo svolto dallo stesso Corecom Campania in questo contesto.

Il Comitato regionale, infatti, è stato tra i primi Enti a sottoscrivere con l’Autorità nazionale un protocollo per la gestione e la protezione dei dati personali. Una scelta rilevante non solo nella forma ma anche nella sostanza perché, nella gestione delle emergenze, consente un’interlocuzione diretta tra Garante e Co.re.com Campania. All’evento hanno assistito tantissimi giovani studenti che hanno potuto così avvicinarsi a un tema particolarmente delicato ma di grande impatto per la vita di tutti i cittadini.