Prix Italia, da lunedì 20 a giovedì 24

È online il programma ufficiale della 77ª edizione del Prix Italia, il concorso internazionale per broadcaster della Rai, a Napoli dal 20 al 24 ottobre 2025, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Comitato Nazionale Neapolis 2500 Napoli Musa.

Cinque giorni di eventi, anteprime, incontri, performance e produzioni live animeranno la città partenopea, mettendo al centro la cultura, l’innovazione e il racconto del reale, in chiave nazionale e internazionale.

Ad aprire le giornate, Unomattina, in diretta ogni mattina su Rai 1 dal Cortile d’Onore di Palazzo Reale, con la conduzione di Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla.

A seguire, spazio a Paparazzi, il fortunato show in lingua inglese di Rai Italia, con Filippo Solibello e Marco Ardemagni. Il racconto televisivo sarà arricchito da Andrea Bettini (RaiNews24) in una puntata speciale di Futuro24 dedicata all’innovazione a Napoli, gli speciali a cura della TgR su Rai 3 nazionale, le dirette su RaiPlay non geobloccate. Per la Radio, il podcast live La Grande Famiglia e la satira irriverente di Un Giorno da Pecora con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. A tessere il racconto della settimana, uno speciale su Rai 1 firmato Monica Setta e Simona Autieri.

Il titolo del festival – “Get Real” – è una vera e propria wake-up call: un invito a riconoscere nella realtà il bene più prezioso, in un’epoca di disinformazione e distorsioni digitali. Il tema sarà al centro di una alleanza inedita tra aziende, università, broadcaster e creator.

A parlarne, tra gli altri, il giornalista Francesco Giorgino, Direttore dell’Ufficio Studi della Rai e il divulgatore Andrea Moccia, fondatore di Geopop.

Numerose le anteprime, grazie alla collaborazione con Rai Cinema, Rai Fiction, Rai Documentari, Rai Cultura, la Direzione Contenuti Digitali e Transmediali, molte delle quali dedicate a Napoli e alla sua straordinaria vitalità culturale. Il 20 ottobre, al Teatro di San Carlo, l’apertura ufficiale con “Il Commissario Ricciardi”, in un evento speciale moderato da Giorgia Cardinaletti, in occasione dei 20 anni dalla pubblicazione del primo romanzo della serie di Maurizio de Giovanni.

Massimiliano Gallo presenterà il film “La Salita”, che aprirà “Napoliwood”, una due giorni dedicata al cinema che si concluderà con l’anteprima del documentario su Elvira Notari, pioniera del cinema partenopeo.

Per i più giovani, spazio a Il Collegio, con la partecipazione dei “prof” del noto docu-reality, e a Playing Memories, una performance dedicata alla musica partenopea messa in scena da giovani talenti europei.

La musica d’autore sarà protagonista con Via dei Matti n°0 di Stefano Bollani e Valentina Cenni, e con l’emozionante performance live dell’Orchestra Sanitansamble.

“Proviamo da sempre a connetterci con i protagonisti del progresso – dice Chiara Longo Bifano, Segretario Generale del Prix Italia – invitando divulgatori scientifici da milioni di follower, aprendo alle scuole, istituendo un Premio dove i giurati sono gli studenti delle Università campane. Per i ragazzi la barriera linguistica non esiste più e credo che il Prix Italia sia un’occasione irripetibile per incontrare autori ed esperti dei media provenienti da tutto il mondo”.

Numerosi i talent e i cast presenti, con eventi speciali anche sui set iconici, come nel tributo a Un Posto al Sole.

Nel Programma anche i principali appuntamenti dell’International Week dedicati al dialogo mediterraneo e all’Informazione, una tavola rotonda sul XX° anniversario della Convenzione UNESCO 2005, gli incontri delle delegazioni partner, un workshop dedicato alle coproduzioni, i face to face con i finalisti e le giurie del Concorso, la Cerimonia di Premiazione e la prestigiosa BBC Lecture, con la presenza di Jeremy Bowen, celebre corrispondente di guerra e International Editor di BBC News.

Tutti gli eventi sono gratuiti e riservati al pubblico accreditato.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del Prix Italia: www.prixitalia.rai.it

Dai conflitti internazionali ai diritti di genere, dall’intelligenza artificiale alla musica come memoria collettiva, con la partecipazione di BBC, Arte, NHK, Radio France, ZDF e molti altri grandi broadcaster. È il mondo raccontato dai finalisti della 77^edizione del Prix Italia, che si terrà a Napoli dal 20 al 24 ottobre, nell’ambito delle celebrazioni del Comitato Nazionale Neapolis 2500 e in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Sotto il claim “Get Real”, il festival internazionale della creatività e della produzione radiotelevisiva e digitale porterà nel capoluogo campano anteprime, eventi live e incontri, a cornice del concorso internazionale che quest’anno vede in gara 89 broadcaster da tutto il mondo, con 238 produzioni valutate da una giuria di 90 esperti.

Dopo un’attenta selezione, sono state scelte le opere finaliste nelle nove categorie Radio/Podcast, Tv e Digital: racconti potenti, innovativi e profondamente radicati nella realtà, capaci di trasformare temi complessi in conoscenza condivisa. “Il Prix Italia è il luogo dove l’innovazione non è illusione, ma occasione di verità e visione. Qui il servizio pubblico internazionale si ritrova per trasformare la complessità del presente in bussola affidabile per il futuro”, commenta Chiara Longo Bifano, Segretaria Generale del Prix.

Temi e produzioni in gara

Quest’anno il Prix Italia attraversa le sfide più urgenti del nostro tempo:

Conflitti e geopolitica: dal ritorno della BBC tra i finalisti con Hell Jumper, documentario sull’impresa di volontari in Ucraina, al racconto dell’Afghanistan (Riverboom, Svizzera), teatro anche della fiction Kabul, una coproduzione realizzata dell’Alleanza Europea (Rai / France Télévisions / ZDF) presentato da France Tv. E poi l’Iraq post-ISIS (10 ans après les massacres en Irak, SRG SSR) fino a storie di Guerra Fredda e insoliti episodi di spionaggio narrati in Whiskey on the Rocks (SVT – Svezia) e Ballade de la baleine (Arte France).

Diritti e genere: il racconto di un agghiacciante episodio di cronaca nera, rivela una celata cospirazione familiare in Parce qu’elle était une femme (RTBF – Belgio); Tested (CBC/SRC – Canada) mette in discussione i test spesso intrusivi e ingiustificati subiti dalle atlete negli sport; Potížistky/Troublemaking Women (ČT – Rep. Ceca) è la netta presa di posizione di donne “che non si fanno problemi a creare problemi”, mentre Spiked, spin-off digitale della storica soap EastEnders di BBC, pone l’attenzione sul caso fin troppo frequente dell’uso di “droghe dello stupro” tra i giovani.

Tecnologia e futuro: riflessioni su etica, immortalità e intelligenza artificiale in Eternal You Transmedia (SRG SSR – Svizzera) e Nyhetssök di Sveriges Radio, progetto che consente di cercare tra le notizie con IA conversazionale, passando per il rutilante gioco in realtà virtuale GreenGuardiansVR della tedesca ARD. L’ambiente e l’impatto dell’uomo sono al centro del radio dramma Saint Joan of the Anthropocene di BBC.

Musica e memoria: spiccano sofisticate composizioni originali come Wildly Tender Is Thy Music di ARD, ispirata alle poesie di Emily Brontë; l’appassionante ritratto del violoncellista Mstislav Rostropovich, realizzata da Radio France (Rostropovitch, le violoncelle en liberté); il vitalissimo panorama della musica in Ucraina durante la guerra in ARTyleriya (UA: PBC); un toccante omaggio a Ryuichi Sakamoto (Last Days, NHK).

Premi e giurie

La cerimonia finale di venerdì 24 ottobre decreterà i vincitori e assegnerà, oltre ai premi tradizionali, anche il nuovo Global South Award, il Premio Signis, il riconoscimento della Giuria Studenti delle università campane e il prestigioso “Premio dei Premi” in onore del Presidente della Repubblica. Quest’ultimo sarà deciso da una giuria internazionale composta da Emelie De Jong (Radio France), Graham Ellis (BBC), Frank-Dieter Freiling (ZDF), Fabrizio Zappi (RAI) e presieduta da Ken-Ichy Imamura (NHK).

Al seguente link è possibile scaricare la lista completa dei programmi finalisti.