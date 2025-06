Procida e Vivara, sulle rotte del Mediterraneo nell’età del Bronzo

- pubblicità -

Un itinerario culturale senza precedenti, che unisce musei, siti archeologici e istituzioni culturali in una rete di venti approdi per raccontare, attraverso scavi, reperti e paesaggi, un’epoca affascinante e ancora in parte da scoprire: quella dell’età del Bronzo nel Mediterraneo. Nasce “Le Rotte del Mediterraneo nell’età del Bronzo”.

Procida e Vivara saranno tra le prime tappe dell’evento, tra storia, mare e cultura.

La presentazione del progetto è in programma venerdì 27 giugno presso l’Area Marina Protetta di Ustica, dove saranno presenti il dirigente generale dei Beni culturali della Regione Siciliana Mario La Rocca; il sindaco di Ustica Salvatore Militello; il direttore del Parco archeologico di Himera Domenico Targia; il consigliere di Procida Michele Assante del Leccese; il consigliere dell’Area Metropolitana di Napoli Vincenzo Casillo e la proprietaria di Vivara Francesca Diana.

Alla tavola rotonda interverranno Anna Russolillo fondatrice e presidente delle “Rotte del Bronzo”; il direttore dell’Area Marina Protetta di Ustica Davide Bruno; l’archeologo funzionario del MiC Pierfrancesco Talamo; l’archeologo e docente universitario Massimo Cultraro; il direttore del Parco Archeologico di Siracusa, Carmelo Bennardo; il direttore del Museo Lab della Scienza della Terra di Ustica Franco Foresta Martin; l’archeologa Anna Abbate, vicepresidente delle “Rotte”.