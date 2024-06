Progetto COPRA, le ACLI di Napoli e l’ASL Napoli 2 Nord contro le dipendenze

E’ stato presentato stamattina a Bacoli i primi risultati del progetto COPRA – Contrastare la povertà educativa, prevenire l’abbandono scolastico con azioni di prevenzione e di life skills, promosso dalle ACLI dei Campi Flegrei insieme all’ASL Napoli 2 Nord, in partenariato con il Centro Giustizia Minorile di Napoli, con i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida e con alcune scuole ed Enti del Terzo Settore dell’area Flegrea.

Il progetto risponde anche all’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico precoce in Campania, con specifico riferimento ai Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. Il progetto prevede attività di mentoring individuale agli studenti a rischi di abbandono, counseling ai genitori, laboratori per i minori, la creazione di una web radio.

Alla conferenza stampa sono intervenuti rappresentanti dell’ASL Napoli 2 e del Comando Compagnia dei Carabinieri di Pozzuoli oltre al Vicepresidente delle ACLI dei Campi Flegrei Pino Di Maio ed al presidente delle ACLI metropolitane di Napoli Umberto Cristadoro. “Finalmente – ha detto Cristadoro – le Istituzioni stanno comprendendo che non possono più far piovere dall’alto progetti agli Enti del Terzo Settore, ma che è giunto il momento di coprogettare gli interventi per il benessere del territorio. Siamo felici di promuovere queste attività ed intendiamo investire sempre di più nel futuro, sull’area puteolana per la creazione di nuove attività sociali”. Per Di Maio “la giornata di oggi rappresenta la continuità con un percorso iniziato sul territorio dell’ASL Napoli 2 dagli enti del terzo settore già da oltre 20 anni: il contrasto alle dipendenze coinvolgendo le scuole e le associazioni è e resta una priorità”.

Il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL Napoli 2 Nord Vincenzo Lamartora e la responsabile delle azioni di prevenzione Antonietta Matera, hanno ricordato che nel 2023 sono stati presi in carico oltre sedicimila persone per problemi di dipendenza, di cui quasi quattromila sono in trattamento continuo. 2600 persone sono in carico per problemi legati all’uso di stupefacenti: tra di loro, quasi mille per eroina, quasi novecento per cocaina, oltre quattrocento per uso di cannabinoidi. Il Tenente del Comando Compagnia dei Carabinieri di Pozzuoli Maria Virgilio ha invece reso noto che nel 2024, alla data odierna, sono stati già sequestrati oltre il triplo della droga rispetto a tutto il 2023, oltre tredici chilogrammi.

L’iniziativa si pone all’interno delle celebrazioni della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga con l’obiettivo di “rafforzare la prevenzione ed il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol”; ma non solo, “il disturbo da gioco d’azzardo, la dipendenza da cibo e da internet” sono nuove forme di dipendenze di tipo comportamentale che oltre a causare disagio e/o disturbi clinicamente significativi, costituiscono un problema di sanità pubblica di crescente importanza con un alto impatto nella vita quotidiana.