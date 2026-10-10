Progetto “Eneide”: un ponte tra scuola, arte e archeologia

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Scuola, arte e archeologia con protagonisti l’Eneide e la Rotta di Enea, l’Itinerario culturale europeo, si sono incontrate al Museo Archeologico dei Campi Flegrei, in occasione della conclusione della mostra “Eneide” di Stefania Missio e per raccontare il Progetto didattico “Eneide” che ha unito il mito troiano ai Campi Flegrei.

L’appuntamento

L’appuntamento, promosso dall’Associazione Rotta di Enea e dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei, segna il bilancio di un percorso che ha coinvolto alcuni istituti superiori campani, in collaborazione con il Club per l’Unesco di Caserta, per rendere la cultura classica accessibile e partecipata attraverso il linguaggio artistico di Stefania Missio, ma anche per approfondire e rielaborare i temi dell’Eneide attraverso l’Itinerario Culturale europeo.

Le scuole

In particolare, il Liceo Virgilio di Pozzuoli, al sesto anno consecutivo della sua partecipazione alle iniziative dell’Associazione Rotta di Enea, ha realizzato per la Mostra di Stefania Missio la rielaborazione di un libro sibillino, e ha presentato la performance “I mille volti del coraggio … le donne dell’Eneide”.

Gli studenti del Liceo di Maddaloni hanno lavorato a un cortometraggio sulla vicenda di Enea e Didone in chiave contemporanea, attraverso laboratori di sceneggiatura e recitazione con la collaborazione anche di altre scuole e hanno prodotto un podcast in cui Enea si confronta con un profugo contemporaneo fuggito da Kabul dopo il rientro dei talebani nel 2021.

Un ponte tra ricerca internazionale e territorio, inoltre, è stato realizzato dal Direttore degli Scavi di Troia Rüstem Aslan e dal Direttore dello scavo dell’Acropoli di Cuma Carlo Rescigno, valorizzando il lavoro della Scuola Superiore Meridionale e del Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

Giovanni Cafiero (Associazione Rotta di Enea)

“Il progetto Eneide, incentrato sulla mostra di Stefania Missio e sul rapporto con la scuola, che oggi celebriamo” ha dichiarato Giovanni Cafiero, Presidente dell’Associazione Rotta di Enea, “ben rappresenta il pluriennale sodalizio con il Parco Archeologico, con cui abbiamo organizzato negli anni il Festival Internazionale della Rotta di Enea e numerose altre iniziative artistiche e culturali. Siamo convintamente impegnati a promuovere questo territorio come un patrimonio materiale e immateriale europeo e dell’umanità. Intendiamo continuare a farlo in sinergia con il Parco e con tutti gli attori locali che vogliono lavorare con noi in questa nuova dimensione nazionale e internazionale”.