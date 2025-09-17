Promozione di Eventi turistici, culturali e sportivi, corsi ITS

- pubblicità -

Giovedì 18 Settembre 2025 alle ore 12, presso la Sala Giunta del Comune di Napoli a Palazzo San Giacomo, saranno presentati in conferenza stampa i nuovi corsi dell’ITS Academy BACT per formare 50 giovani del territorio nell’ambito dell’Organizzazione e della Promozione di Eventi turistici, culturali e sportivi. Due i corsi che formeranno profili che potranno sviluppare competenze professionali sul campo attraverso l’inserimento on the job in aziende che operano nell’ambito della nautica e degli sport velici.

Un’opportunità straordinaria per i giovani del territorio, anche in occasione dell’America’s Cup

In occasione dell’evento sportivo più atteso nella storia di Napoli, l’ITS Academy BACT lancia un’occasione formativa straordinaria per acquisire il titolo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di “Tecnico Superiore per l’organizzazione e la promozione di Eventi in ambito Turistico e Culturale”, diventare professionisti e inserirsi in uno dei settori più dinamici e creativi, quello degli Eventi. E, soprattutto, per affacciarsi in uno dei comparti più ambìti dalla Next Generation, quello degli Eventi sportivi, grazie all’indirizzo dei corsi specializzati sulle manifestazioni a carattere sportivo, unendo così passione per lo sport, competenze tecniche e capacità organizzative. I corsi di Istruzione Tecnologica Superiore offrono docenze di alta specializzazione tecnologica, tra aula e laboratorio, e stage presso aziende e realtà del settore, trasformando così la formazione in un trampolino di lancio verso il lavoro e in un investimento per il proprio futuro.

Durante la conferenza stampa di lancio dell’iniziativa, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli Chiara Marciani presenteranno il contributo del Comune, partner dell’ITS Academy BACT, che patrocina l’iniziativa formativa. L’Academy, con il Presidente Aniello Di Vuolo e il Direttore Guglielmo Chinese, presenterà i bandi per la selezione dei candidati, la struttura dei percorsi e le attività di stage.

Perché scegliere un corso ITS sugli eventi sportivi

Il mondo degli eventi sportivi è oggi uno dei settori più dinamici e affascinanti: non si tratta solo di gare e competizioni, ma di veri e propri progetti culturali, sociali, turistici ed economici, capaci di muovere persone, città e opportunità di lavoro. Ogni evento è una sfida che unisce organizzazione, comunicazione, tecnologia e creatività, offrendo ai giovani la possibilità di mettere in campo competenze trasversali e vivere esperienze professionali stimolanti e sempre diverse.

Lavorare negli eventi sportivi significa diventare protagonisti di un settore che porta valore al territorio, promuove stili di vita sani e costruisce comunità. È un ambito in crescita, che cerca nuove figure qualificate, pronte a unire passione per lo sport e capacità di gestione.

Non solo kermesse sportive: i profili in uscita impareranno a gestire diverse tipologie di eventi grazie alle competenze acquisite in merito a Event & Project Management, Logistica e Gestione spazi, Marketing e Comunicazione, Fundraiser e Sponsorship Management, Turismo e Promozione del territorio.

Con i due corsi ITS a Napoli, 50 studenti avranno l’occasione di trasformare questa passione in una carriera concreta. E, soprattutto, di entrare nella storia degli eventi sportivi, di Napoli e dell’Italia intera.