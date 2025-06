Prosegue il Festival del Cinema di Pompei

- pubblicità -

Dopo la grande apertura di martedì 3 giugno, prosegue con successo il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, in programma sino a domenica 8 giugno 2025, sotto la direzione artistica di Enrico Vanzina e la presidenza di Annarita Borelli, che ne è anche ideatrice e produttrice.

Un evento nato da una visione forte e necessaria, che mette al centro il potere culturale e trasformativo del cinema come ponte tra identità, arte e futuro.

La serata inaugurale con un red carpet da sogno

Il Festival si è aperto martedì 3 giugno con una serata inaugurale memorabile. Gli ospiti sono stati accolti nel pomeriggio presso l’Hotel Moxy Marriott, nella suggestiva cornice del MaxiMall Pompeii, dove a partire dalle 17:00 ha preso il via l’attesissimo red carpet.

Tra i nomi presenti, oltre ad Annarita Borelli ed Enrico Vanzina, anche Marco Risi, Amedeo Minghi, Alessandro Cecchi Paone, Gino Rivieccio, Maria Sole Pollio, Maria Monsè, Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, Anna Gaia Sole, Fiorenza D’Antonio, Mery Esposito, Alessandra Ierse, Paulitti Italico, Dario Formisano, Pierfrancesco Aiello, Emilia Fanetti Scarpati, Emilio Fallarino, Donatella Zaccagnini, Romina Capuana e il gruppo musicale “Soul Food Vocalist”.

Alle 18:00 si è tenuta la cerimonia ufficiale nella Sala 7 del Nexus Cinema, il cuore audiovisivo del MaxiMall Pompeii. L’evento si è aperto con un video introduttivo e con i saluti istituzionali della presidente Annarita Borelli e del direttore artistico Enrico Vanzina. A seguire, la presentazione delle opere in concorso, sia cortometraggi che lungometraggi, accompagnate dal dialogo con le rispettive giurie. La serata è culminata con la proiezione speciale di “Stabat Mater”, film fuori concorso diretto da Nazareno Nicoletti, introdotto in sala alla presenza del cast artistico.

4 giugno 2025: un giorno di riflessioni e proiezioni al Festival del Cinema di Pompei

La mattina del 4 giugno si è aperta con il Panel 1 – Cinema e Territorio, un’importante discussione su come il cinema possa fungere da motore di rigenerazione culturale per i territori, con focus sulle sinergie tra il settore cinematografico e le istituzioni locali. Il panel, moderato da Annarita Borelli, presidente del festival, ha visto interventi di alto livello, tra cui il Sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo e il Direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel, che hanno sottolineato il ruolo del cinema nell’identità culturale e turistica del territorio. La conversazione ha trattato anche dell’importanza di infrastrutture e ambiente per ospitare eventi internazionali, nonché del legame tra il mito e l’immagine nelle arti visive.

Nel pomeriggio, l’attenzione è passata alle proiezioni di cortometraggi e film d’autore. Tra i titoli proiettati, il film Fortapàsc di Marco Risi, nel giorno del suo 74esimo compleanno, ha conquistato il pubblico, seguito dall’incontro esclusivo con il regista, che ha approfondito il suo approccio alla narrazione cinematografica. La serata si è conclusa con la proiezione di La cosa nasce cosa (Italia) e Confidente (Turchia), due lungometraggi che hanno suscitato grande interesse per la loro capacità di esplorare temi universali attraverso storie intime e avvincenti.

5 giugno 2025: Il linguaggio del cinema al centro delle discussioni

Il Festival del Cinema di Pompei si prepara oggi ad accogliere il Panel 2 – Cinema e Linguaggio, un’importante riflessione sull’evoluzione del linguaggio cinematografico e sul suo impatto sulla lingua italiana e sulla società. A partire dalle 09:30, si discuterà di come il cinema sia uno specchio linguistico e sociale, e come abbia contribuito a formare il lessico contemporaneo. A tenere il discorso inaugurale sarà il professor Rosario Coluccia dell’Accademia della Crusca, seguito dal giornalista e divulgatore Alessandro Cecchi Paone, che esplorerà il ruolo del cinema nella divulgazione linguistica. Il panel si concluderà con una conversazione tra i relatori, dando spazio alle domande del pubblico.

Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà sulle proiezioni di cortometraggi e film d’autore, tra cui il tanto atteso film La vita è una cosa meravigliosa di Enrico Vanzina, che sarà anche protagonista di un incontro con il pubblico. La giornata si concluderà con la proiezione di Nawi (Kenya/Germania) e Les Petites Mains (Francia), due lungometraggi che offrono sguardi intensi su temi sociali e culturali attraverso una narrazione cinematografica originale e potente.

6 giugno 2025: cinema e costume al centro della scena

La giornata di domani, venerdì 6 giugno, sarà dedicata al tema “Cinema e Costume”, con il terzo panel in programma dalle 09:30 alle 10:50. Esperti ed esponenti del settore discuteranno dell’evoluzione del costume nel cinema italiano, dell’identità visiva e dell’influenza del grande schermo su moda e design. Nel corso della mattinata interverranno, tra gli altri, la professoressa Maria Luisa Iavarone dell’Università di Napoli “Parthenope”, la scenografa Roberta Guidi di Bagno e Romualdo Petti dell’Accademia Liliana Paduano. Il pomeriggio sarà invece scandito dalle proiezioni di cortometraggi e film, tra cui Hammamet di Gianni Amelio, che incontrerà il pubblico insieme a Luan Amelio Ujkaj. A chiudere la serata saranno i lungometraggi La Vida es otra cosa (Messico/Italia) e Let’s Meet at Angie’s Bar (Giappone), due opere che promettono emozioni e riflessioni.

Il programma del festival

📍 5 Giugno – Panel + Proiezioni

🗣 Panel 2 – Cinema e Linguaggio (Ore 09:30 – 10:50)

Temi: L’influenza del linguaggio cinematografico sulla lingua parlata,

L’evoluzione del lessico attraverso il cinema italiano,

Il cinema come specchio linguistico e sociale

Scaletta degli interventi:

09:30 – 09:35

Introduzione ai lavori –

Annarita Borelli, Presidente del Festival

09:35 – 09:43

Saluti e riflessioni –

Enrico Vanzina, Direttore Artistico del Festival

09:43 – 09:58

Intervento: “Il linguaggio del cinema e la lingua italiana” –

Prof. Rosario Coluccia, Accademico della Crusca

09:58 – 10:13

Intervento: “Cinema, divulgazione e linguaggio comune” –

Alessandro Cecchi Paone, Giornalista e divulgatore

10:13 – 10:45

Conversazione tra i relatori e domande dal pubblico

10:45 – 10:50

Chiusura dei lavori –

A cura di Annarita Borelli

🎬 Proiezioni:

11:00–13:00 – Corti: Ajar (Iran), Rosso, Safari

14:00–16:00 – Film: La vita è una cosa meravigliosa di Enrico Vanzina

16:00–18:00 – Incontro con Enrico Vanzina

18:00–20:00 – Lungometraggi: Nawi (Kenya/Germania), Les Petites Mains (Francia)

📍 6 Giugno – Panel + Proiezioni

🗣 Panel 3 – Cinema e Costume (Ore 09:30 – 10:50)

Temi: Evoluzione del costume nel cinema italiano,

Cinema e identità visiva,

Influenza del cinema su moda e design

Scaletta degli interventi:

09:30 – 09:35

Presentazione del panel e introduzione ai lavori –

Annarita Borelli, Presidente del Festival

09:35 – 09:43

Saluti e riflessioni –

Enrico Vanzina, Direttore Artistico del Festival

09:43 – 09:58

Intervento: “Cinema e costume: un dialogo tra immagine e società” –

Prof.ssa Maria Luisa Iavarone, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

09:58 – 10:13

Intervento: “La costruzione dell’identità visiva nel cinema” –

Roberta Guidi di Bagno, scenografa e costumista

10:13 – 10:23

Intervento: “Formazione e innovazione nel design del costume” –

Romualdo Petti, Accademia Liliana Paduano

10:23 – 10:45

Conversazione tra i relatori e domande dal pubblico

10:45 – 10:50

Chiusura dei lavori –

A cura di Annarita Borelli

🎬 Proiezioni:

11:00–13:00 – Corti: Nura, La Giustificazione, 154

14:00–16:00 – Film: Hammamet di Gianni Amelio

16:00–18:00 – Incontro con Gianni Amelio e Luan Amelio Ujkaj

18:00–20:00 – Lungometraggi: La Vida es otra cosa (Messico/Italia), Let’s Meet at Angie’s Bar (Giappone)

📍 7 Giugno – Panel + Proiezioni

🗣 Panel 4 – Cinema e Turismo (Ore 11:00 – 12:30)

Temi: Il cinema come strumento di valorizzazione territoriale,

L’impatto del film tourism sulla economia locale,

Narrazione cinematografica e identità dei luoghi,

Esperienze e modelli di promozione turistica attraverso il cinema

Scaletta degli interventi:

11:00 – 11:05

Presentazione del panel e apertura dei lavori –

Annarita Borelli, Presidente del Festival

11:05 – 11:15

Saluti e riflessioni introduttive –

Enrico Vanzina, Direttore Artistico del Festival

11:15 – 11:35

Intervento: “Cinema e Turismo: sinergie culturali e opportunità economiche” –

Prof. Domenico Apicella, Università degli Studi di Salerno

11:35 – 11:55

Intervento: “Un attore tra i luoghi del cinema” –

Sergio Assisi, Attore e regista

11:55 – 12:25

Tavola rotonda e confronto tra i relatori, domande dal pubblico

12:30 – 14:00

Proiezione del film “Il mio regno per una farfalla”, di Sergio Assisi

🎬 Proiezioni:

11:00–13:00 – Corti: Love Is Not Enough, Caramelle, Pinoquo

14:00–16:00 – Film: Fantozzi di Neri Parenti

16:00–18:00 – Incontro con Neri Parenti

18:00–20:00 – Lungometraggi: Dans la cuisine des Nguyen (Francia), Sally’s Memory (Cina)

📍 8 Giugno – Serata di Chiusura e Premiazione

Location: Teatro Grande – Parco Archeologico di Pompei (Ore 20:30 – 22:50)

Presentano: Sergio Assisi, Enrico Vanzina, Annarita Borelli

🏆 Premi:

Miglior Lungometraggio e Cortometraggio

Premio alla carriera: Luca Ward (attore)

Premio alla carriera: Neri Parenti (regista)

🎻 Special performances:

Maestro Domenico Sepe con la violinista Marta Pignataro

Intervento del soprano Lucia Rubedo

Intervento dei Soul Food Vocalist

Medley delle colonne sonore a cura dell’Orchestra della Banda dell’Esercito Italiano