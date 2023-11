Proteggere, accogliere, valorizzare, lunedì 20 al Maschio Angioino

Lunedì 20 novembre alle ore 15, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nella Sala della Loggia al Maschio Angioino si svolgerà l’incontro “Proteggere, accogliere, valorizzare” organizzato dalla presidente del Consiglio comunale Enza Amato in collaborazione con Massimo Cilenti, presidente della commissione consiliare Politiche Sociali.

Parteciperanno ai lavori i laboratori di educativa territoriale delle dieci Municipalità cittadine, l’assessore alle Politiche sociali Luca Fella Trapanese, Gemma Tuccillo, componente del Tavolo di lavoro per l’infanzia e l’adolescenza, Maria Patrizia Stasi, presidente della Fondazione Campania Welfare e la consigliera comunale Mariagrazia Vitelli, componente della commissione consiliare Politiche sociali.

L’incontro sarà moderato dai giovani del Servizio Civile Universale assegnati al Consiglio comunale.