Pulcinella patrimonio UNESCO: si discute a Piazza Municipio

Appuntamento imperdibile, mercoledì 6 novembre alle ore 17 in piazza Municipio a Napoli alla Fontana di Nettuno, in prossimità della scultura di Gaetano Pesce “Tu si ‘na cosa grande” verrà presentato il dossier per rendere Pulcinella patrimonio dell’Unesco.

Ne discutono Maurizio de Giovanni, Berardo Impegno e Nino Daniele che proprio di recente ha pubblicato con la Giannini Editore il suo ultimo libro”Il daimon comico”, che affronta appunto tutti i significati filosofici, storici, antropologici della maschera di Pulcinella.

Coordina l’evento la giornalista e scrittrice Tiuna Notarbartolo.

Hanno assicurato, inoltre, la loro partecipazione Domenico Scafoglio (promotore dossier UNESCO), Bruno Leone e Angelo Picone.