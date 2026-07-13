Radio Kiss Kiss, microfono d’oro per il Pippo Pelo Show

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Un nuovo e prestigioso riconoscimento celebra la qualità dell’intrattenimento firmato Radio Kiss Kiss. Il Pippo Pelo Show, storico morning show dell’emittente, ha conquistato il Microfono d’Oro 2026 nella categoria Intrattenimento, confermandosi tra i programmi più longevi, riconoscibili e amati della radio italiana.

Microfono d’Oro per il Pippo Pelo Show

Il premio è stato consegnato venerdì 10 luglio nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, a Roma, in occasione della sedicesima edizione del Microfono d’Oro, la manifestazione dedicata alle voci, ai programmi e alle emittenti che si distinguono per qualità editoriale, capacità di coinvolgere il pubblico e valore della proposta radiofonica.

Da oltre trent’anni Pippo Pelo è una delle voci simbolo di Radio Kiss Kiss. Ogni mattina, insieme ad Adriana Petro, accompagna il risveglio degli ascoltatori con uno stile inconfondibile, fatto di ironia, spontaneità, musica, informazione leggera e partecipazione. Una formula capace di rinnovarsi giorno dopo giorno senza perdere la naturalezza e l’autenticità che hanno reso il programma un punto di riferimento del panorama radiofonico nazionale.

Motivazioni

La motivazione del premio sottolinea «l’energia, la spontaneità e la straordinaria sintonia che ogni giorno conquistano gli ascoltatori, unendo intrattenimento, ironia e autenticità». Il Microfono d’Oro l’ha vinto il Pippo Pelo Show di Radio Kiss Kiss, condotto da Pippo Pelo e Adriana Petro.

Il successo della trasmissione nasce dall’intesa tra i due conduttori: Pippo Pelo, protagonista dell’emittente da oltre trent’anni, e Adriana Petro, che con sensibilità, energia e brillantezza contribuisce a creare ogni giorno un dialogo diretto e autentico con il pubblico. Insieme hanno trasformato il morning show in una vera community, nella quale gli ascoltatori si riconoscono, partecipano e si ritrovano quotidianamente.

Per Radio Kiss Kiss, il Microfono d’Oro rappresenta anche il riconoscimento di una linea editoriale fondata sulla vicinanza alle persone, sull’autenticità delle proprie voci e sulla capacità di trasformare la radio in uno spazio di condivisione, partecipazione ed emozioni.

Pippo Pelo e Adriana Petro

Pippo Pelo e Adriana Petro commentano: «Ricevere il Microfono d’Oro è un’emozione enorme. Ogni mattina entriamo in diretta con lo stesso entusiasmo del primo giorno, cercando di fare compagnia alle persone con sincerità, leggerezza e rispetto. Sapere che questo lavoro viene riconosciuto è una soddisfazione immensa, ma la gioia più grande resta condividere ogni giorno un pezzo di vita con i nostri ascoltatori. A loro e a tutta la famiglia di Radio Kiss Kiss dedichiamo questo premio».

Fabio Roselli Tubelli

Fabio Roselli Tubelli, Amministratore Delegato di Radio Kiss Kiss, dichiara: «Questo riconoscimento ci rende particolarmente orgogliosi perché premia un programma che incarna pienamente l’identità di Radio Kiss Kiss. Il Pippo Pelo Show esprime il valore della continuità, della qualità e della capacità di evolversi restando sempre vicino agli ascoltatori. È il risultato del talento dei suoi conduttori, del lavoro di tutta la squadra editoriale e della fiducia che ogni giorno milioni di persone continuano a riporre nella nostra radio. A Pippo e Adriana vanno le congratulazioni dell’intera emittente».

Il Microfono d’Oro 2026 aggiunge così un nuovo importante capitolo alla storia del Pippo Pelo Show e rafforza il percorso di Radio Kiss Kiss che, nell’anno del suo cinquantesimo anniversario, continua a essere protagonista dell’etere nazionale con una proposta editoriale capace di coniugare qualità, innovazione e una relazione autentica con il pubblico.