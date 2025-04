RaiPlay e RaiPlay Sound alla XXV edizione del Comicon

- pubblicità -

Per il secondo anno consecutivo RaiPlay e RaiPlay Sound saranno presenti al Comicon, Festival Internazionale della Cultura Pop è un festival culturale internazionale dedicato al mondo del fumetto e dell’intrattenimento, che quest’anno giunge alla XXV edizione e si svolgerà a Napoli dal 1 al 4 maggio.

Per l’occasione, la piattaforma streaming Rai festeggia i 50 anni della Pimpa con una ricchissima offerta in esclusiva che comprende le avventure della celeberrima cagnolina a pois, nata nel 1975 dalla matita di Altan.

Accompagnata dall’inseparabile Armando e da tutti i suoi amici, Pimpa è diventata negli anni uno dei personaggi dei fumetti più amati dai bambini che RaiPlay, in collaborazione con Rai Kids, Quipos e Comicon, celebra con la collezione “Tanti auguri, Pimpa!”, con tutti gli episodi delle serie e quattro divertentissimi speciali – “Pimpa e l’anatroccolo Alì”, “Pimpa e Olivia Paperina”, “Pimpa – Una giornata speciale” e “Pimpa – Storia di Natale” – disponibili anche in versione accessibile grazie a Rai Pubblica Utilità. Un grande regalo davvero speciale per un’occasione speciale.

Grazie alla collaborazione con Rai Kids, Rainbow e Comicon, dal 1 maggio al 8 giugno è disponibile in piattaforma “Winx Club Time”, la collezione completa delle avventure delle Winx con tutte e 8 le stagioni della serie animata (per un totale di 208 episodi) e tutti i film dedicati alle fate più amate dell’universo creato da Iginio Straffi, ovvero Winx Club – Il mistero degli abissi, Winx Club – La fenice d’ombra, Winx Club – Il segreto del regno perduto, Winx Club – La vendetta delle Trix, Winx Club – Il destino di Bloom e Winx Club – Battaglia per Magix.

Sempre dall’universo Rainbow, è disponibile su RaiPlay la serie Gormiti – The New Era, prima trasposizione in live action del famoso franchise animato. Il reboot, incentrato sulla vita quotidiana di quattro ragazzi terrestri scelti per diventare ‘Scion’ e salvare un regno fantastico chiamato Gorm e la Terra dalla minaccia del perfido Lord Graven, è disponibile sulla piattaforma con le sue 20 puntate, all’insegna di nuove ‘Gormitiche’ e appassionanti avventure.

L’offerta per i più giovani continua nella piattaforma streaming Rai con sezioni dedicate: “bambini”, “teen” e “Generation stories”, un’offerta di serialità e cinema per le nuove generazioni disponibile dal 30 maggio, stories”.

Ma le novità targate RaiPlay che saranno al Comicon non finiscono qui: il 2 maggio alle ore 12:00 sarà presentata CLAN 2, in collaborazione con la RaiKids e alla presenza del cast della serie, con la proiezione della seconda puntata dal titolo “La ricetta”; inoltre sempre il 2 maggio verrà proiettata la 1° puntata della prima serie storica della PIMPA, alla presenza di ALTAN.

Su RaiPlay Sound sarà invece disponibile un’offerta dedicata al mondo dei fumetti (RaiPlaySound_Fumetti) e a Pimpa (RaiPlaySound_Pimpa).