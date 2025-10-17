Reading Party a Portici domenica 19

- pubblicità -

Domenica 19 ottobre, dalle 19:00 alle 21:00, ti aspettiamo al Talìa (Via Università, 104 – 80055 Portici, Na) – un luogo dove la storia incontra il gusto e l’arte dell’ospitalità. Situato nel cuore della storica Reggia di Portici, Talìa offre un’atmosfera raffinata e accogliente, perfetta per vivere una serata all’insegna della lettura condivisa.

Leggi – porta il tuo libro e immergiti in due sessioni di lettura silenziosa da 30 minuti.

Socializza – incontra altri appassionati e crea connessioni autentiche con conversazioni one-to-one.

Condividi – scambia idee, titoli e consigli nella sessione in gruppo.

​Vieni a Portici per una serata che celebra storie, idee e legami autentici. Ogni libro è un invito a condividere, ogni incontro un’occasione speciale da vivere insieme.

I Reading Party sono eventi innovativi dove i partecipanti si riuniscono per leggere i propri libri in un ambiente confortevole e rilassante. A differenza dei tradizionali Book Club, ogni partecipante porta e legge il proprio libro in silenzio, condividendo lo spazio con altri appassionati lettori. ​L’atmosfera viene curata con particolare attenzione e arricchita da un sottofondo musicale delicato. Durante l’evento si alternano momenti di lettura silenziosa a pause di condivisione, dove i partecipanti possono scambiare opinioni e suggerimenti sui libri. ​Un’esperienza pensata per tutti gli amanti della lettura, che offre molteplici vantaggi: tempo di qualità dedicato alla lettura senza distrazioni, scoperta di nuovi titoli attraverso il confronto con altri appassionati e un’esperienza immersiva in un contesto sociale stimolante e inclusivo. ​Not A Book Club. domenica 19 ottobre 19:00 – 21:00 Balconata, Talìa Via Università, 104 80055 Portici, Napoli