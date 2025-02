Real di Adele Tulli ad AstraDoc venerdì 21

- pubblicità -

Come ci si sente a essere umani nell’era digitale? Se lo chiede Adele Tulli in “Real”, il suo secondo lungometraggio che scandisce l’ultima tappa della prima parte dell’edizione 2025 di “AstraDoc – Viaggio nel cinema del reale”. La regista sarà ospite a Napoli della rassegna di documentari curata da Arci Movie per presentare il suo film in prima visione a Napoli venerdì 21 febbraio alle 20:30 nella sala di via Mezzocannone dove interverrà anche la produttrice Laura Romano.

Presentata alla 77esima edizione del Locarno Film Festival, l’opera realizza un viaggio filmico, visionario e coinvolgente dentro al mondo disincarnato della rete, un multiverso digitale parallelo dove ogni cosa esistente è trasformata dalla fisica dell’ossigeno e del carbonio alla logica dei bit. Un documentario creativo che esplora la trasformazione dell’esperienza umana nell’era digitale facendo luce sui molti aspetti, a tratti perturbanti, del vivere digitalizzato e iperconnesso: i protagonisti – umani, robotici, virtuali – sono alle prese con relazioni virtuali, lavori digitali, cybersessualità, case e città del futuro, automatizzate e sorvegliate. Raccontano di cultura dell’autorappresentazione, di nuove dipendenze e patologie, di alienazione e isolamento ma anche di identità libere dai confini fisici del corpo. Real ha uno sguardo inedito e sperimentale, utilizzando poeticamente le stesse lenti di accesso ai nuovi territori digitali: visori, webcam, smartphone, camere di sorveglianza, sguardi meccanici e virtuali che raccontano di un nuovo modo di fare esperienza del reale. Senza risposte o giudizi, ma con la curiosità e la freschezza di un occhio atterrato su un nuovo pianeta, Real ci porta su una soglia, al di là e al di qua di un confine incerto.

Prodotto da Pepito Produzioni e FilmAffair con Rai Cinema e Luce Cinecittà in collaborazione con Les Films d’Ici, R E A L è sviluppato con il supporto della residenza di scritture NIPKOW (Berlino 2021), ha partecipato al Venice Gap Financing 2023 e EWIP Koln 2023, ha vinto il premio per il Miglior Progetto nell’ambito del Milano FilmNetwork Atelier 2023.

“Ho iniziato questo progetto con l’urgenza di immergermi nelle metamorfosi emotive, sociali e cognitive innescate dal nostro rapporto con le tecnologie digitali. Il film nasce quindi come un’indagine libera e personale su questa trasformazione in atto senza precedenti, in cui lo sguardo cinematografico diviene una lente possibile per esplorare la nostra attuale condizione di esseri umani digitali. Sentivo che tutto ciò che chiamavamo reale stava crollando e ho iniziato a cercare modi per rappresentare questo crollo”, dalle note di regia.

Biglietto 5 euro, ridotto 4 euro per i soci Arci. AstraDoc si svolge in sinergia con Parallelo 41 Produzioni, Coinor, Università di Napoli Federico II e con il patrocinio del Comune di Napoli. Sui social AstraDoc e Arci Movie per altri dettagli e curiosità di film e ospiti.

Adele Tulli

Regista e docente di cinema, è interessata alla ricerca e sperimentazione nel campo del documentario di creazione e della cultura visuale contemporanea. Dopo un master in documentario alla Goldsmiths University e un dottorato practicebased di cinema alla Roehampton University, è saltuariamente docente o tutor in corsi dedicati a teoria e pratica documentaria, cinema sperimentale e cinematografia queer e femminista. I lavori di Tulli sono stati proiettati ed esposti a livello internazionale alla Berlinale di Berlino, al Lincoln Center di New York, al Museo MAXXI di Roma e all’ICA di Londra, tra gli altri. R E A L (2024) è il suo secondo lungometraggio.