Residanza, giovedì 19 al Ridotto del Mercadante

Giunge alla sua dodicesima edizione Residanza – La casa della nuova coreografia, il bando per il supporto alla coreografia per giovani coreografi Under 35 indetto da Movimento Danza – Organismo di Promozione Nazionale. L’iniziativa è finalizzata a favorire il ricambio generazionale nell’ambito della danza ed è parte del progetto “New Dance Box- scouting, promotion and more 2022/2024”, con il sostegno del Ministero della Cultura – Regione Campania, e realizzato in collaborazione con Teatro di Napoli – Teatro Nazionale.

La finale del progetto avrà luogo giovedì 19 dicembre (ore 21:00) al Ridotto del Teatro Mercadante di Napoli e vedrà in scena tre performance finaliste: Konpira Fune Fune del Collettivo Dieci, Whatever Works di Oma e Lemmy B. di Nunzia Picciallo. La serata sarà presentata da Elisabetta Testa, docente e critica di danza, e avrà una giuria d’eccezione composta da Adriano Bolognino (coreografo), Luciano Cannito (presidente del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e coreografo), Natalia Casorati (direttrice artistica del Festival Interplay e dei progetti di rete e residenza coreografica curati dall’Associazione Mosaico Danza), Luisa Cuttini (direttrice artistica di Circuito CLAPS) e Jacopo Jenna (artista e coreografo); la giuria sarà coordinata dalla Direttrice Artistica di Movimento Danza, Gabriella Stazio, senza facoltà di voto.

La selezione dei tre finalisti è stata effettuata dalla stessa Gabriella Stazio, da Grazia Gala – Responsabile promozione Movimento Danza, Eleonora Tempesta – Responsabile produzione Movimento Danza e, in fase di seconda scrematura, con il prezioso contributo di Luciano Cannito – Presidente del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale. I progetti finalisti verranno promossi grazie a una vetrina dedicata sui canali web e social di Movimento Danza, su piattaforme digitali, italiane e internazionali, oltre alla partecipazione a “NU.DA. – Nuova Danza”, format originale di Movimento Danza, evento in web streaming che promuove la giovane coreografia italiana; avranno inoltre la possibilità di essere selezionati per una residenza nel 2025 con regolare contratto di assunzione con paga sindacale, rimborso spese viaggio e alloggio. Il bando offre dunque notevoli opportunità agli artisti selezionati: a uno dei finalisti verrà offerta una residenza in collaborazione con L’Associazione RIESCO – Ricerca e sviluppo coreografico (Bari) e al vincitore sarà offerta una residenza nel 2025 con regolare contratto di assunzione.

