Ri/pensare il futuro, giovedì 5 libreria Feltrinelli Piazza dei Martiri

«Ri/pensare il futuro: aspettando Il mondo salvato dai ragazzini 2025» è il titolo del ciclo di due incontri speciali e interattivi promossi dalla Libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri e dall’associazione culturale Kolibrì. Con queste iniziative prende ufficialmente il via l’ottava edizione del festival Il mondo salvato dai ragazzini, ideato e curato da Donatella Trotta con Kolibrì, in sodalizio con Andersen e Agita, e realizzato in collaborazione con partner nazionali e locali – tra cui la Biblioteca Universitaria di Napoli (BUN) e il Centro Alberto Manzi di Bologna – con il sostegno della Fondazione Banco di Napoli, BPER: Banca ed Est(ra)Moenia. Il tema scelto per l’edizione 2025 del consolidato progetto di Reading Literacy e premio di letteratura giovanile è “Verde Premura”, con un focus specifico sugli alberi, affrontati in chiave di bibliodiversità e biblioterapia.

Dopo un primo webinar formativo per adulti sull’«Arte del benessere tra ecologia sociale e della mente» – svoltosi lo scorso 14 aprile sulla piattaforma Zoom, con partecipanti da tutta Italia – e un incontro in presenza molto partecipato, tenutosi lunedì 26 maggio e dedicato ai primi due dei quattro testi base del percorso/premio di Reading Literacy creativa, il nuovo appuntamento laboratoriale è in programma giovedì 5 giugno alle ore 18.00, nello spazio eventi della Feltrinelli.

L’incontro completerà, prima della pausa estiva, l’anteprima del progetto, che proseguirà da settembre a novembre con nuovi eventi, incontri con autori-artisti, dialoghi con le comunità educanti e la città, e altri appuntamenti in calendario.

L’incontro − aperto a insegnanti, genitori, educatori, studenti, bambini, ragazzi, semplici appassionati – condotto dalla presidente di Kolibrì Donatella Trotta, con letture animate dal presidente di Agita Salvatore Guadagnuolo, accompagnato dall’arpa celtica di Zena Rotundi, prevede anche un laboratorio collettivo curato da Chiara Licenziati di Kolibrì per sperimentare le molteplici potenzialità trasformative dei libri e dell’arte come esperienza. Non a caso, tra i protagonisti dell’appuntamento in libreria ci saranno anche gli studenti del liceo Artistico Coreutico Musicale Palizzi di Napoli, diretto da Valter Luca De Bartolomeis e accompagnati dalle docenti Claudia Consiglio e Arianna Rizzitelli, che contribuiranno con illustrazioni dal vivo, interpretando graficamente le emozioni, le parole chiave e le idee che scandiranno l’appuntamento tra dialoghi, letture e giochi per stimolare il pensiero laterale e il coinvolgimento attivo del pubblico presente in sala. Anche il 5 giugno, una nutrita delegazione di alunne e alunni delle scuole del Suor Orsola Benincasa parteciperà all’incontro con la responsabile Clelia Castellano, docente di Scienze della formazione e sociologa dell’educazione, e con una rappresentanza di mamme.

I libri protagonisti di “Verde Premura” sono opere di grande valore letterario e simbolico, capaci di stimolare pensiero critico, fantasia e partecipazione attiva: Poesie nell’erba di Sabrina Giarratana (AnimaMundi, con illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini) e i racconti raccolti in La foresta che cresce di Andrea Valente (Lapis, con illustrazioni di Lucia Scuderi), presentati il 26 maggio; l’albo illustrato Amico albero di Sara Donati (Terre di Mezzo) e il fumetto scientifico Alberi di strada di Sara Filippi Plotegher (QuintoQuarto edizioni), che saranno presentati il 5 giugno. Ogni libro, a modo suo, propone uno sguardo profondo e accessibile sul legame tra esseri umani e natura, sulla forza dell’immaginazione e sull’urgenza di coltivare consapevolezza e cura. I momenti di condivisione non si limiteranno così a un ascolto passivo ma saranno veri e propri spazi di relazione, dove ragazzi e adulti potranno confrontarsi sui temi dell’ambiente, del rispetto per la natura e dell’impegno civico. E dopo la parola (poetica e narrativa) del primo incontro, scandito da giochi teatrali, giovedì 5 giugno sarà la volta dell’aspetto iconico: tra illustrazione, fumetto e manufatti artistici in un ponte visivo tra i valori proposti dai testi e l’interiorizzazione personale dei lettori. Di ogni età.

Il tema scelto per l’edizione 2025 del progetto, “Verde Premura”, è infatti un invito a riflettere con delicatezza e determinazione sul nostro rapporto con la natura, sulla responsabilità individuale e collettiva verso l’ambiente e sul potere trasformativo dell’educazione e della cultura. E il progetto Il mondo salvato dai ragazzini continua così a essere non solo una rassegna di eventi, o solo un’iniziativa scolastica o editoriale, ma si conferma un vero e proprio percorso educativo, culturale e sociale, capace di intrecciare generazioni e linguaggi diversi in azioni concrete. E in un momento di cruenti conflitti e di grave emergenza educativa e giovanile, oltre che climatica e ambientale, è anche un invito rivolto alla comunità tutta – insegnanti, studenti, famiglie – a vivere la lettura come strumento di trasformazione, educazione alle relazioni autentiche e all’empatia vivendo il tempo dell’estate come opportunità di crescita, immaginazione e impegno.

A settembre, la libreria tornerà così a essere il luogo del ritrovo, dell’ascolto e del confronto: un momento di festa e restituzione, ma anche di rilancio di un percorso che guarda lontano: i due incontri di maggio e giugno sono anche l’occasione per raccontare il progetto e presentare i libri scelti come compagni di viaggio per l’estate, da mettere simbolicamente “in valigia” e portare con sé nei mesi estivi. Le opere selezionate accompagneranno bambini e ragazzi in un percorso di lettura, riflessione e creatività, che riprenderà poi a settembre con nuovi appuntamenti e laboratori in libreria, nella Biblioteca Universitaria, nelle scuole e nei teatri: sarà allora che gli studenti incontreranno dal vivo gli autori e saranno protagonisti di un’esperienza immersiva che unisce letteratura, arte visiva, musica, performance e cittadinanza attiva. E dal libro Le ragazze salveranno il mondo di Annalisa Corrado (People edizioni) andrà infine in scena, il 7 novembre a fine festival, l’omonimo spettacolo con l’autrice e Monica Morini del Teatro dell’Orsa.

L’ingresso agli incontri è libero fino a esaurimento posti.