Ricordo di Eduardo De Filippo al Maschio Angioino

L’8 novembre, presso la prestigiosa Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, le Associazioni “Officina delle Idee” di Rosa PRATICO’ e “I Sedili di Napoli ETS” di Giuseppe SERRONI, ricordano Il mito di Eduardo De Filippo a distanza di 40 anni dalla sua scomparsa.

Eduardo De Filippo, icona del passato, sempre presente nei nostri Natali con il suo Presebbio, scatena i ricordi d’infanzia di tanti “baby boomer”, con le circostanziali frasi emozionali sempre in uso. Il maestro ha sempre avuto una particolare attenzione verso il cibo, ovunque e sempre nelle sue commedie sul palco e nelle interpretazioni trasmesse in tv.

Giornata di ricordo e studio che si terrà dalle 9,30 alle 13,00, successivamente dalle 13,30 alle 15,00; una sorpresa intratterrà gli ospiti per riprendere la sessione pomeridiana dalle 15,30 alle 18,00.

Nella commedia “L’ Arte della cucina Napoletana” IL TEATRO IN TAVOLA È SERVITO A NAPOLI

Saranno presenti diversi istituti scolastici. Un importante contributo sarà dato dall’Istituto “Antonio Esposito Ferraioli” nella gestione del movimento conviviale e accoglienza, e dall’Istituto Superiore “Archimede” per il supporto coreografico e l’accoglienza. In mattinata saranno presenti le istituzioni per un indirizzo di saluto: Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’Assessora alle Attività produttive Teresa Armato.

Eduardo De Filippo nel 1979 dedicò una meravigliosa poesia ad Unicef; alla presenza della presidentessa del Comitato Regionale Unicef Emilia Narciso, circondata dai giovani volontari, riascolteremo la poesia “L’ultima speranza” A seguire, musicisti, attrici e attori del calibro di Marco Zurzolo, Lidia Ferrara, Massimiliano Cimino, Gianluca Masone. Fra le tante emozioni, ci sarà un momento sensoriale a cura di Papaccio Manuela AIS Campania, Toraldo ci spiega come si riconosce il profumo del caffè e non solo. Nel pomeriggio, un tavolo tecnico discuterà sull’ argomento ” DOP IGP economy meridionale fra osservazioni e proposte”

Partecipanti al tavolo:

On. Marco Cerreto Capogruppo Commissione Parlamentare all’Agricoltura

Vincenzo Santangelo Consigliere regionale

Comandante Salvatore Schiavone Direttore Ufficio ICQRF Campania Molise MASAF

Giovanni Cafiero Direttore Consorzio Gragnano città della Pasta

Stefano Luciano Presidente Consorzio Terre Italiane e Presidente CNL 1930

Giampaolo Rubinaccio Coordinatore Ortofrutta Italia Organismo Interprofessionale

Marco Giuri esperto di diritto Vitivinicolo e di Privacy

Giovanni De Angelis General Director Anicav

Carmine Giordano Presidente del C.A.A.N

Michele Farro Presidente Consorzio di Tutela vini Campi Flegrei e Ischia

Antonio Ferrieri Patron di Cuori di sfogliatella

Marco Simonetti Caffè Toraldo