RI|Creazioni – studio per un tragico futuro in Sala Assoli

Per la rassegna Fuori controllo, dedicata ai nuovi progetti teatrali, va in scena in Sala Assoli-Moscato, dall’11 al 13 marzo, ore 20.30, RI|Creazioni – studio per un tragico futuro, scritto e diretto da Clara Addari ed Edoardo D’Antonio, che ne sono anche gli interpreti. Lo spettacolo, una produzione Casa del Contemporaneo, si presenta come un’indagine teatrale sulle prospettive della nostra epoca, attraverso un linguaggio scenico innovativo e frammentato. In scena, due attori, una postazione radio e un rettangolo nero, elementi essenziali per un viaggio che riflette sulla nostra percezione del futuro, sul tempo che sembra essere già scaduto e sulla necessità di compiere scelte decisive in un mondo che impone prestazioni sempre più elevate.

RI|Creazioni esplora il modo in cui il nostro tempo condiziona l’idea stessa di futuro, in un’epoca in cui l’attesa e il ritardo segnano ogni esperienza, e in cui la pressione sociale spinge a eccellere senza margine d’errore. Attraverso un susseguirsi di quadri scenici che mescolano teatro di prosa, teatro-danza, stand-up comedy e lettura al microfono, lo spettacolo propone un racconto di formazione che si interroga sulle dinamiche dell’apprendimento e della trasformazione personale. La scena diventa così il luogo in cui una voce si fa maestra, mentre un corpo, plasmato dalle influenze esterne, cerca di costruire la propria identità in un contesto in cui ogni scelta appare definitiva e carica di conseguenze.

«Come cambia la nostra idea di futuro, rispetto a cosa ci viene insegnato, rispetto alle infinite possibilità e momenti in cui potevamo capitare sulla terra? Il gioco su cui si basa Ri|Creazioni è proprio questo: immaginari scenari possibili che ci portano sempre a un’idea di futuro diverso» dichiarano Clara Addari ed Edoardo D’Antonio e proseguono: «Seguiamo le infinite possibilità che un corpo ha nella sua relazione con il mondo esterno, come viene guidato per giungere ad essere un abile camminatore nonostante il tempo sia verso la sua fine».

Biglietti: intero 18,00 euro; riduzioni under 30, over 65 ed enti convenzionati 15,00 euro. Info e prenotazioni: 345 467 9142 | assoli@casadelcontemporaneo.it