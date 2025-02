Rinasce il viale John Lennon e George Harrison a Parco Mascagna

- pubblicità -

Nell’ottantaduesimo anniversario della nascita di George Harrison, Napoli vede rinascere il suo viale pedonale dedicato agli ex-Beatles John Lennon e George Harrison.

Nelle scorse settimane, infatti, era stata trafugata la targa del viale pedonale ed era stata vandalizzata l’area dedicata ai due musicisti: “Lo sdegno provocato dalla notizia ha generato una meravigliosa onda popolare da parte di fan dei Beatles, cittadini partenopei, musicisti e appassionati di musica di ogni angolo del mondo!” spiega il biografo dei Beatles e giornalista Michelangelo Iossa, che esattamente trent’anni fa – nel 1995 – si fece promotore dell’iniziativa di intitolare un viale pedonale cittadino a John Lennon.

Da questa ‘ondata’ di affetto legata alla memoria di Lennon e Harrison, è scaturita una iniziativa popolare che ha condotto ad una azione di arte urbana che ha permesso – in pochi giorni – di far rinascere uno degli angoli più belli del Parco Marco Mascagna della V Municipalità di Napoli (Quartiere Vomero / Arenella).

A firmare la nuova targa del viale pedonale è Ruben D’Agostino, un ‘ARTIVISTA’ (Artista-Attivista), da anni portavoce di battaglie civiche contro il degrado urbano: “Ho voluto rendere omaggio a John Lennon e George Harrison – spiega l’artista campano – lasciandomi ispirare dai loro volti e dal candore del leggendario 33 giri ‘The Beatles’, noto in tutto il mondo come “The White Album”, un autentico capolavoro dei Fab Four”.

Nel 1998, il giornalista Michelangelo Iossa propose all’allora Provincia di Napoli – con il supporto di Beatlesiani d’Italia Associati – di intitolare un viale pedonale al musicista di Liverpool: la petizione fu accolta da migliaia di firme di fan italiani e internazionali: nel marzo 1998, venne ufficialmente inaugurato Viale John Lennon, primo viale pedonale al mondo dedicato al fondatore dei Beatles.

Collocato all’interno del ‘Parco Marco Mascagna’ (Giardini di Via Ruoppolo), il viale immette su Via Tino di Camaino, nel cuore della Municipalità Vomero Arenella.

“Napoli fece da apripista e da ispirazione per molte altre grandi città italiane” ha commentato il Rolando Giambelli, vivacissimo fondatore e presidente di “Beatlesiani d’Italia Associati”, fan-club attivo sin dai primissimi anni Novanta.

A seguito della morte di George Harrison, avvenuta nel 2001, l’Associazione Favola Rock avviò un iter istituzionale per ribattezzarlo “Viale John Lennon e George Harrison” ed è l’unico viale al mondo dedicato ai due Beatles scomparsi.