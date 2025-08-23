Rinviato progetto di Bergonzoni

- pubblicità -
Si comunica che il progetto di Alessandro Bergonzoni “I giorni delle multianime”, previsto dal 12 al 14 settembre al Maschio Angioino a chiusura della rassegna “Estate a Napoli”, è rimandato per motivi di salute dell’artista.
È precisa volontà del Comune di Napoli e di Bergonzoni trovare quanto prima nuove date utili per riproporlo: confidiamo di poterle diffondere a stretto giro.
