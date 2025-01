Riparte Close up 2025 a Ercolano

- pubblicità -

Dopo giorni di vacanza che hanno visto una importante partecipazione del pubblico con 3.089 visitatori nei giorni 5 e 6 gennaio, riparte al Parco Archeologico di Ercolano Close up cantieri, format di successo giunto al suo 7° anno: primo appuntamento il 16 gennaio 2025 seguito da ulteriori appuntamenti il 30 gennaio, 13 e 27 febbraio, e 13 e 27 marzo.

Il progetto Close up cantieri mira a preservare e promuovere il patrimonio storico-culturale di Ercolano, con due principali obiettivi: da un lato, sensibilizzare l’utenza sui temi fondamentali della conservazione del patrimonio, e dall’altro, ottimizzare e valorizzare le competenze del personale coinvolto nelle attività di restauro e gestione del sito.

L’apertura dei cantieri rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di assistere in prima persona ai lavori di restauro che vengono eseguiti secondo le più moderne tecniche di conservazione, in luoghi di eccezionale importanza, ora oggetto di restauri per la loro definitiva riapertura.

L’iniziativa vuole educare i visitatori all’importanza della conservazione del patrimonio storico e artistico, sottolineando il ruolo cruciale che ciascun individuo può giocare nella protezione e valorizzazione di queste ricchezze. Inoltre, il progetto mira a migliorare l’esperienza dei visitatori, offrendo nuovi percorsi di fruizione che rispettano e promuovono la conoscenza consapevole dei resti archeologici.

Durante le operazioni di restauro e manutenzione sarà possibile visitare il Parco Archeologico con percorsi che consentiranno ai visitatori di esplorare in sicurezza le aree non coinvolte dai lavori. “Close up cantieri rappresenta una tappa fondamentale nel lungo processo di valorizzazione del Parco Archeologico di Ercolano – dichiara il Direttore Sirano – con l’obiettivo di tutelare un patrimonio universale e di offrire ai visitatori un’esperienza unica e consapevole. La partecipazione attiva del pubblico e il miglioramento continuo delle competenze del personale sono elementi fondamentali per garantire il successo di questa iniziativa”.

La partecipazione è gratuita e inclusa nel biglietto di ingresso; i visitatori saranno accolti all’ingresso dell’area archeologica/ingresso dell’Antiquarium alle ore 10.30 per visita in lingua italiana e alle ore 12.00 per visita con spiegazioni in lingua inglese, previa formazione del gruppo di massimo 20 persone alla Biglietteria/visitor centre. L’esperienza avrà una durata di circa un’ora.