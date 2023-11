Riparte Il Sabato della Fotografia: dal 18 novembre in Sala Assoli, incontri, mostre e workshop sul linguaggio fotografico

Dal 18 novembre, Sala Assoli – per vocazione casa di diversi linguaggi visivi – presenta l’VIII edizione de Il sabato della fotografia, format di successo curato da Pino Miraglia, che fino al 31 maggio propone incontri, mostre, proiezioni, workshop e presentazione di libri dedicati al linguaggio fotografico (a ingresso libero). In programma, tanti nomi prestigiosi della fotografia italiana come Dino Fracchia, Paola Agosti, Irene Alison, Sofiya Chotyrbok, Tano D’Amico, Fiorenzo De Marinis, Fabio Donato, Gianni Fiorito, Stephanie Gengotti, Luciano Romano, Mario Spada.

«Il titolo della nuova edizione è Un passo indietro, perché si vuole raccontare i momenti topici della nostra storia attraverso la memoria visiva dell’archivio fotografico di importanti e incisivi fotografi italiani – spiega Pino Miraglia. Cultura e controcultura in Italia negli anni Settanta, la Napoli del post terremoto, diritti e identità delle donne: sono solo alcuni dei focus che il pubblico potrà seguire attraverso contenuti visivi trasversali. In questo Millennio, in cui l’informazione si confonde con la mistificazione, in un’era in cui sembra che guerra sia ancora l’unica soluzione possibile, e dove una serie di conquiste civili e sociali si stanno mettendo in discussione, penso che ci sia l’esigenza di fare un passo indietro, analizzare, discutere e riappropriarci della nostra recente storia».

Ad inaugurare l’VIII edizione, sarà la mostra Dino Fracchia fotoreporter – Società e controcultura nelle immagini di Dino Fracchia (1975/1995). Si parte col vernissage in programma sabato 18 novembre alle ore 10.30 (e ancora alle 18.30); si prosegue alle 11.30 col focus dedicato al fotoreporter milanese e alle 12.15 si chiude con il film Sbatti il mostro in prima pagina di Marco Bellocchio.

Attivo incessantemente dal 1974, Dino Fracchia ha raccontato con acume i cambiamenti politici e sociali dell’Italia e i grandi mutamenti avvenuti oltreconfine. Il suo sguardo comincia a narrare gli anni ‘70, partendo da Milano, una delle città da cui si sono originate gran parte delle rivoluzioni giovanili che hanno affermato la controcultura opposta alla narrazione politica, storica e sociale di tradizione patriarcale. Il fotoreporter milanese ci restituisce l’umore di quel decennio a Milano e non solo: il suo occhio cattura le grandi assemblee e proteste operaie della Fiat e dell’Alfa Romeo; le battaglie per il divorzio e l’aborto; i cambiamenti determinati dalla rivoluzione Basaglia; le azioni spontanee degli asili popolari, la controinformazione di Radio Popolare e Re Nudo; il sostegno degli intellettuali di sinistra al cambiamento in atto.

Il Sabato della Fotografia conferma inoltre l’attenzione verso le giovani generazioni di autori, con la sezione Ricognizioni. Sono previsti laboratori, workshop e incontri dedicati al mercato della fotografia d’autore e vintage.

Anche quest’anno, la rassegna darà spazio alla didattica fotografica: il SISF (Società Italiana per lo Studio della Fotografia) propone un laboratorio/seminario di 4 giorni sul fotogiornalismo; mentre Movimenti per la fotografia rivolge l’attenzione al mondo della scuola con un laboratorio dedicato alla “Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia” (della quale ricorre il 35° anniversario), finalizzata alla rappresentazione e produzione fotografica e grafica di alcuni articoli fondamentali della convenzione.

PROGRAMMA

dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024

MOSTRA Dino Fracchia fotoreporter – Società e controcultura nelle immagini di Dino Fracchia (1975/1995)

VERNISSAGE sabato 18 novembre ore 10.30 e 18.30

ore 11.30 Focus con Dino Fracchia

ore 12.15 Film Sbatti il mostro in prima pagina di Marco Bellocchio (1972)

25 novembre 2023 – ore 11.30

INCONTRO La fotografia testimone della storia (Paola Agosti)

Focus con Paola Agosti e Manuela Fugenzi

Presentazione libro Itinerari – Il lungo viaggio di una fotografa (ed. Postcart 2023)

Film documentario Il mondo in uno scatto di Claudia Pampinella in collaborazione con Daniele Cini (53 min. 2022).

16 dicembre 2023 – ore 11.30

INCONTRO/PRESENTAZIONE LBRO Vado mutando il mio corpo nella terra di un paesaggio di Valerio Magrelli, Mario Spada, Enrico Pulsoni (ed. Il filo di Partenope)

30 dicembre 2023 – ore 11.30

INCONTRO/PRESENTAZIONE LBRO Terra nera – Identità e territorio vesuviano di Pino Miraglia (ed. Artem)

dal 12 gennaio al 4 febbraio 2024

MOSTRA We love Enzo in foto e senza, a cura di Fiorenzo de Marinis

13 gennaio 2024 – ore 11.30

INCONTRO Il mercato della fotografia d’autore

20 gennaio 2024 – ore 11.30

INCONTRO FOTOGRAFIA D’AUTORE Stephanie Gengotti > Circus love e altre storie

dal 25 al 28 Gennaio 2024

LABORATORIO/SEMINARIO

SISF – Società Italiana per lo Studio della Fotografia – Le trasformazioni del fotogiornalismo e dei suoi linguaggi

dal 17 febbraio al 17 marzo 2024

MOSTRA Napoli tra arte visiva e teatro 1969/1980 (Fabio Donato)

VERNISSAGE sabato 17 febbraio ore 10.30 e 18.30

ore 12.15 Film Amore e rabbia 1969 (Film a episodi di Carlo Lizzani, Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Jean-Luc Godard, Marco Bellocchio)

2 marzo 2024 – ore 11.30

RICOGNIZIONI INCONTRO NUOVI AUTORI Sofiya Chotyrbok

16 marzo 2024 – ore 11.30

INCONTRO FOTOGRAFIA D’AUTORE Luciano Romano – Drammaturgia dello sguardo

dal 6 aprile al 19 maggio 2024

MOSTRA La memoria ribelle di Tano D’Amico (Tano D’Amico)

Film Il grande Blek di Giuseppe Piccioni (1985)

20 aprile 2024 – ore 11.30

INCONTRO/PRESENTAZIONE LBRO/LETTURA TEATRALE

La madre attesa – Irene Alison e Cristina Donadio

4 maggio 2024 – ore 11.30

RICOGNIZIONI INCONTRO NUOVI AUTORI I giovani del CFI (Centro Fotografia Indipendente) di Napoli

11 maggio 2024 – ore 11.30

INCONTRO Il mercato della fotografia d’autore e vintage 2

————————————————————————-

novembre/dicembre 2024

MOSTRA Napoli dal terremoto alla città spettacolo (Gianni Fiorito)

Film Blues Metropolitano di Salvatore Piscicelli (1985)