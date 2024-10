Riparte MattinaLive, il morning show più visto in Campania

- pubblicità -

Dopo l’ennesima stagione ricca di successi e ospiti nazionali e internazionali, risultando nettamente il morning show più visto della Campania, tornano le luci nello studio di “MattinaLive”, lo storico morning show campano che racconta l’Italia.

A partire da lunedì 14 ottobre alle 11.30, il format tornerà in onda su Canale 8 (numero 14 del digitale terrestre), con la conduzione della giornalista Diletta Acanfora, reduce dal grande successo di “Vista Mare” su Rai 1.

Interviste esclusive a grandi personaggi, politica, attualità, economia, spettacolo, sport, sanità e sociale: “MattinaLive” continuerà a essere un osservatorio privilegiato su un Paese in continua evoluzione, alle prese con le sfide del presente e le prospettive future.

“Da Napoli continueremo a raccontare la Campania e l’Italia che cambiano con determinazione e speranza, valorizzando tutto ciò che rende unico il nostro Paese”, ha sottolineato Gennaro Coppola, direttore e ideatore di ‘MattinaLive’. “Torna anche quest’anno un progetto che mi ha consentito di dirigere negli ultimi anni un gruppo di lavoro straordinario, trasformando questo talk mattutino in un punto di riferimento per la programmazione televisiva regionale”.

Coppola ha poi ringraziato Canale 8 e, in particolare, la famiglia Romano, con i fratelli Riccardo e Turi, che continuano a supportare il progetto editoriale, in linea con gli obiettivi dell’emittente. Canale 8, grazie ai suoi editori, ha consolidato il suo ruolo di primissimo piano nel panorama televisivo campano, distinguendosi per la capacità di fare la differenza in un contesto televisivo sempre più competitivo.

Gianmarco Ravo, produttore e direttore commerciale, ha voluto ringraziare tutti i partner che da anni seguono e supportano il programma, sottolineando quanto sia importante per “MattinaLive” poter contare su una rete di collaborazioni solide e affezionate. “Il successo del nostro format è anche merito del grande sostegno dei nostri partner, che ci permettono di crescere e migliorare stagione dopo stagione. Grazie a loro, possiamo continuare a offrire al pubblico un prodotto di qualità”, ha dichiarato Ravo.

Anche quest’anno, dopo il successo della scorsa stagione, al timone degli autori ci sarà Gianluca Imparato, confermato per guidare il team creativo del programma. Molte saranno le rubriche che accompagneranno il pubblico ogni giorno, tra cui l’appuntamento fisso con le ricette e la cucina targata “Md”.