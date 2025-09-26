Ripartono gli appuntamenti di Book&Tè

- pubblicità -

Come ogni anno, riprende un appuntamento ormai consolidato negli anni con i lettori. Ogni mese, da ottobre a maggio, nel cuore di Napoli, si apre il sipario su un’esperienza unica: un circolo letterario ispirato ai raffinati salotti ottocenteschi, dove la conversazione colta si intreccia al piacere della compagnia, tra tazze di tè profumato e pasticcini artigianali.

Nato nel 2014 da una felice idea delle editrici Chantal ed Eliana Corrado, ha visto sempre più la partecipazione di lettori golosi.

Per quest’anno La casa editrice Scrittura & Scritture, propone sette incontri sempre a cadenza mensile, a partire dal 16 ottobre, con un’alternanza tra appuntamenti incentrati sui libri della casa editrice Scrittura & Scritture e altri scelti di volta in volta tra i partecipanti in base a una rosa di proposte di lettura anche a tema.

Dei sette eventi previsti sei si terranno nella sala eventi della redazione, in Corso Vittorio Emanuele, 421, 80135 Napoli alle 17, 30, mentre uno, con l’arrivo della primavera, si terrà all’aperto in un luogo e orario che verranno resi noti ai partecipanti all’incontro di aprile 2026

Il circolo è a posti limitati e per partecipare occorre iscriversi. Programma e modalità per aderire su

www.scritturascritture.it

Per ulteriori informazioni a riguardo:

081-5449624 || info@scritturascritture.it ||