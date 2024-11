Rumore Bim Festival, la finalissima di Bellaria

- pubblicità -

Con 120 tappe tra l’Italia, Spagna, Croazia, Slovenia, Albania e Macedonia del nord, Rumore Bim Festival, il contest artistico in giro per l’Europa che rende omaggio a Raffaella Carrà, ha alzato notevolmente l’asticella per questa terza edizione.

Lo strepitoso successo delle semifinali nazionali, che si sono svolte ad Aversa nella splendida cornice del teatro Cimarosa, ha visto la partecipazione di Leonardo Massa, Vicepresidente Sud Europa MSC Crociere, del famosissimo ballerino Samuel Peron, Alessia Barni, Giudice Internazionale danza e ballo del cast Rumore, il prezioso contributo del noto batterista Vittorio Riva, Massimo Sorrentino, ballerino del teatro San Carlo di Napoli, il Maestro Carlo Morelli e il patron e ideatore del contest Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni.

Alla finalissima di Bellaria Igea Marina di pochi giorni fa, sono approdati numerosi talenti della Campania, Puglia e Basilicata. È un concorso di alto livello, un palcoscenico prestigioso che ha valorizzato le performance degli artisti giunti in finale, e ha messo in luce le potenzialità del contest Rumore, che, dopo aver lanciato i talenti, continua la sua mission, confermandosi una vetrina di opportunità nel panorama artistico e dello spettacolo”.

Arte, musica e cultura dando spazio sì al divertimento ma puntando soprattutto sull’aggregazione per riscoprire il territorio. Gli artisti, infatti, si sono esibiti dinanzi all’occhio esperto di giurie di qualità, professionisti del settore e giornalisti affinché le loro performance potessero essere l’inizio di un nuovo percorso di valorizzazione e promozione del loro talento, ma anche di crescita formativa personale e professionale. Dopo le due passate edizioni, il boom di iscritti per questa terza edizione, è la risposta che ci aspettavamo – ha dichiarato l’Architetto Emma Malinconico Service Kreativ – in qualità di Referente del contest per le regioni Campania, Puglia e Basilicata– Esibizioni artistiche, musicali, masterclass, una marea di partecipanti, piazze, scuole e teatri. I dati sull’affluenza sono strepitosi. Con il Maestro Carlo Morelli, Direttore Artistico delle tre regioni sopra menzionate, siamo sempre alla ricerca di talenti, che con la loro arte, possano potenziare l’immenso patrimonio culturale del nostro paese, che racconta noi stessi e la nostra storia. Noi cerchiamo di costruire mattone dopo mattone quell’artista che è dietro quel talento che arriva da noi. Non solo divertimento, ma anche formazione per tutti coloro che approdano a Rumore Bim Festival. Il sud ha raggiunto importanti traguardi perché vanta eccellenze in molte categorie, e l’aver ricevuto riconoscimenti e premi, ci rende ulteriormente orgogliosi “.

Di seguito i nomi e i premi che sono stati assegnati alle rispettive regioni della Campania Puglia e Basilicata:

Categoria Senior Sezione Canto

1 classificato: Angela Bini Trani (Puglia)

2 classificato: Giovanni Di Meo Casoria (Campania)

Categoria Arti Varie Campania

2 classificato: Emmanuel Cosentino Sant’Antimo (Campania)

3 classificato: Davide Serra Napoli (Campania)

5 classificato: Irene Guglielmi Giugliano (Campania)

Categoria Nuove Proposte

3 classificato: Mariarosaria Pignalosa Napoli (Campania)

Categoria Baby

1 classificato: Camilla Vario Cicciano (Campania) a parità di merito con Joele Giannattasio

2 classificato: Greta Severino Napoli (Campania)

3 classificato: Lorenzo Neri Volla (Campania)

4 classificato: Nicole Rosa Gravina in Puglia (Puglia)

Premio offerto MDM Group di Marco Di Maio e Andrea Branca

I Colori dell’Arcobaleno

Camilla Vario

Greta Severino

Lorenzo Neri

Nicole Rosa

Pietro Agizza Casoria (Campania)

Azzurra Paolillo Napoli (Campania)

Daniel Lombardi Gravina in Puglia (Puglia)

Giorgia Spanti Cercola (Campania)

Premio Speciale MSC Crociere miglior Coach

CAMPANIA: Assegnato alla Scuola dell’Infanzia Paritaria di Teverola

Direttore Artistico: Marco D’Angelo e Raffaella Torino

I Colori dell’Arcobaleno- gruppo di 10 bambini (5-6 anni) che hanno portato in scena il “Pinocchio” il Grande Musical

Premio MSC Crociere Miglior Coach

PUGLIA: Assegnato all’Accademia di Arti Sceniche Arabesque Movie Dance diretta da Lucia Carulli e Pia Ciaccia Gravina in Puglia

PREMI SPECIALI:

Premio AFI: assegnato per la Puglia al “DUO REVERSE” formato dalle sorelle Alessandra e Giulia Inguscio Galatina (Lecce)

Premio MSC Migliore Interpretazione Artistica

Martina Pia Trofeo Cassano delle Murge (Bari)

Premio Massimo Cotto (giornalista, conduttore e dj radiofonico scomparso la scorsa estate) assegnato a: Aurora Diana Napoli (Campania)

Categoria Ballo – Danza

Categoria Danza Over 18

3 classificato: Davide Nicotera Napoli (Campania)

Categoria Danza Under 13

4 classificato: Arabesque Pro (Puglia)

5 classificato: Giorgia D’Istanto Pozzuoli (Campania)

Categoria Ballo Under 13

2 classificato: Gerardo Salerno e Anastasia Lashko Battipaglia (Campania)

3 classificato: Melissa Scalzone Recale (Campania)

Su 1100 finalisti, sono stati selezionati solo 175 partecipanti e di questi, 53 provengono dalla Campania, Puglia e Basilicata, ritenuti i più meritevoli per accedere al Village Premium di Rumore Bim Festival previsto per il prossimo anno 2025.

Sabrina Ciani