Rumore Bim Festival, la semifinale ad Aversa

Dopo l’entusiasmo degli scorsi anni e le numerose tappe svolte in tutta Italia, anche per questa terza edizione, Rumore Bim Festival, l’innovativo contest musicale dedicato a Raffaella Carrà, regina della tv, conferma il suo strepitoso successo.

Ideato da Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni, in collaborazione con la Fondazione Verdeblu, con la direzione artistica nazionale del regista televisivo Roberto Vecchi e col patrocinio del comune di Bellaria Igea Marina, città natale della Carrà. Girare tutto lo stivale alla scoperta di nuovi talenti artistici e alla loro formazione è la mission di Rumore Bim Festival.

Una vetrina e un’occasione imperdibili per tutti i partecipanti dai 4 ai 90 anni per le categorie del ballo, danza, musica, recitazione e musical e che culminerà per le sue fasi finali nazionali a Bellaria Igea Marina, dal 24 al 27 ottobre 2024.

A bordo della Msc World Europa, favolosa nave da crociera, lunedi 30 settembre, ci sarà la conferenza stampa di presentazione della semifinale Nazionale di Rumore Bim Festival per la Campania che si terrà ad ottobre ad Aversa nei giorni 11-12 e 13.

L’incontro, che avrà inizio alle ore 14.30, è presieduto dal dott. Leonardo Massa, Vicepresidente Sud Europa MSC Crociere. Al tavolo dei relatori ci saranno: Dott. Francesco Matacena, Sindaco di Aversa, Nazzareno Nazziconi (Anteros Produzioni), Emma Malinconico, Referente Service Kreativ, agenzia organizzativa per le regioni Campania, Puglia e Basilicata, Costantino Caturano, Presidente Ente Parco Regionale Taburno Camposauro, Maestro Carlo Morelli, Direttore Artistico della Campania, Puglia e Basilicata.

Prevista la partecipazione di numerosi ospiti tra cui: Alessia Barni, Giudice Internazionale danza e ballo del cast Rumore Bim Festival, l’attore Arturo Sepe, volto noto della tv per le numerose fiction e film, presente nel cast di Rumore, l’ Avv. Alfonso Oliva, Vicesindaco di Aversa, l’Arch. Ornella Zerlenga, Direttrice Dipartimento di Architettura Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Rossella Erra, giudice popolare del programma tv Ballando con le Stelle, Raffaella ed Andrea Ambrosino, finalisti del programma tv The Voice Generations, Vito Bubolo, vincitore assoluto dell’edizione 2023 di Rumore Bim Festival, Fabiana Liguori e Paola Castiello rispettivamente Presidente e Vicepresidente (AGE) Associazione Italiana Genitori, Rachele Arena, Presidente Associazione ArteDonna, Vincenzo Virgilio del Teatro Cimarosa di Aversa, Serafino D’Amico, canale 9, Adele Consola, giornalista, dott. Nicola De Chiara Direttore del giornale ‘Nero su Bianco’, e il Maestro Pasquale Valerio, Director orch. The village philarmonic. Inoltre, ci sarà la presenza di coach, insegnanti, dirigenti di scuole di danza e ballo che hanno reso possibile la realizzazione delle tappe e contribuito al supporto formativo degli allievi. A moderare l’incontro sarà Armando D’Agostino, sostenitore dei giovani e Presidente dell’Associazione ‘Whake Up Uagliù’, il cui motto è:” Essere protagonisti, sempre!”.

