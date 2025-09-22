Rumore Bim Festival, la semifinale del contest dedicato a Raffaella Carrà

- pubblicità -

Sarà la monumentale chiesa di San Potito a pochi passi dal Museo Archeologico di Napoli, ad ospitare nei giorni venerdi 26 e sabato 27 settembre, a partire dalle ore 14.00 le Semifinali Nazionali in Campania di Rumore Bim Festival, il contest itinerante dedicato alla memoria di Raffaella Carrà.

Con circa 100 tappe in tutta Italia e all’estero nell’anno in corso, e con più di 6500 iscritti nelle varie edizioni, Rumore Bim Festival, giunto alla sua 4ª edizione, si propone come ponte di lancio per i tantissimi talenti dai 5 anni in su, che approcciano alle varie discipline artistiche: canto, ballo, danza, musical e recitazione.

Per le semifinali in Campania sono previsti nomi autorevoli tra giurati, e coach a cominciare dal musicista e produttore Salvio Vassallo, l’attore e regista Diego Sommaripa, Chiara Barassi, danzatrice e performer di musical, il Maestro Carlo Morelli, Direttore Artistico del contest Rumore in Campania, Puglia Basilicata nonché Presidente di Ad alta Voce, Associazione Culturale che ha sede nella chiesa di San Potito, Leonardo Massa, Vicepresidente Sud Europa MSC Crociere, che anche per quest’anno metterà a disposizione crociere premio sia per gli artisti che per il miglior coach; il noto e apprezzato batterista Vittorio Riva, e Francesca Prattico dello studio Mareká.

Presenti, inoltre, Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni, ideatore e organizzatore della manifestazione, e Alessia Barni, Giudice Internazionale F.I.D.S. E Responsabile per l’Italia e l’estero della Danza e del Ballo di Rumore Bim Festival. Una giuria qualificata ed eterogenea che vuole proprio marcare la natura multidisciplinare dell’innovativo e consolidato contest.

Alla conduzione ci sarà Erennio De Vita, conosciuto presentatore delle selezioni provinciali e regionali di Miss Italia in Campania. “Tutti i meccanismi sono concentrati per offrire ad ogni singolo partecipante un’esperienza utile, formativa e stimolante – afferma l’architetto Emma Malinconico Service Kreativ– Referente unica per le regioni Campania, Puglia e Basilicata.

Il numero degli iscritti conferma l’attenzione nei confronti del contest che quest’anno ha registrato una maggiore affluenza per la categoria senior e le scuole di ballo. L’obiettivo, insieme al Maestro Carlo Morelli, è offrire un palcoscenico serio, organizzato e prestigioso a tutti gli artisti emergenti che credono nel merito di Rumore Bim Festival per la visibilità e successo personale. A tutti loro va il nostro più sincero augurio di continuare a brillare ed incantare il pubblico con la propria creatività”.

Media partner del contest anche per questa quarta edizione: Radio LatteMiele, e main sponsor MSC Crociere. Partner locali: AD Associazione ArteDonna, Presidente Rachele Arena, A.ge. (Associazione Italiana Genitori) Regione Campania e la Presidente Fabiana Liguori, l’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro. Una menzione speciale va ai numerosi partner: M.C. DENTAL di CIRASO GIACOMO, AIDONE (EN), F.M. GROOMING E PET SERVICE AVERSA (CE), SOLO PER AFFARE AVERSA (CE), OPEN & EAT, BELLA MOLISANA, STUDIO MEDICO ODONTOIATRICO POLISPECIALISTICO DOTT. G. POMMELLA, DOTT. V. PUORTO, AVERSA (CE), GIOIELLERIA L’ORO DI NAPOLI NOLA, (NA), che riconoscono l’importanza della manifestazione artistica.

Tutti i partecipanti che supereranno la selezione avranno accesso alle Fasi Finali, che avranno luogo a Bellaria Igea Marina, città natale della Carrà, dal 10 al 12 ottobre p.v., con tanti e importanti premi in palio per un valore complessivo di 50.000,00.

