Sabato 12 e domenica 13 Giornate FAI d’Autunno

- pubblicità -

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI. Da nord a sud della Penisola 700 luoghi straordinari, poco conosciuti e valorizzati oppure insoliti e curiosi, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, apriranno al pubblico in 360 città (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione dal 3 ottobre). Ad ogni visita si potrà sostenere la missione del FAI con una donazione.

Il programma delle Giornate Fai in Campania.

L’appuntamento autunnale con le bellezze della Campania, quest’anno cadrà sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024, fine settimana in cui sarà possibile visitare i siti aperti per l’occasione. Oltre 40 i siti aperti eccezionalmente nel secondo week end di ottobre, grazie all’impegno del Fondo per l’Ambiente Italiano.

Per assicurare che le giornate del Fai di Autunno si svolgano nella massima sicurezza, è obbligatorio prenotare le visite direttamente sul sito www.giornatefai.it.

Ingresso gratuito per gli iscritti al FAI e tante attività ed eventi per tutti.

Programma Giornata FAI 2024 a Napoli.

Numerosi i siti visitabili a Napoli e provincia. Ecco l’elenco completo tratto dal sito ufficiale dell’evento come la Baia di Ieranto

Villa Monetella, Capri (Sabato e Domenica: 10:30-16:00) Masseria Vitale, Cicciano (Sabato e Domenica: 10:30-16:00) La Colombaia, Villa di Luchino Visconti, Forio (Sabato e Domenica: 10:30-16:00) Baia di Ieranto, Massa Lubrense (Sabato e Domenica: 10:30-16:00) Ipogeo di Piazza del Plebiscito, Napoli (Sabato e Domenica: 9:00-18:00) Palazzo San Giacomo, Napoli (Sabato e Domenica: 9:00-18:00) Villa Rosebery Parco e Palazzina Borbonica, Napoli (Sabato e Domenica: 10:00-16:30) Cappella rurale del Fusaro, Nola (Domenica: 11:00-12:00 e16:00-17:00) Masseria Santa Teresa, Cicciano (Sabato: 9:00-13:00- 15:00-17:30) Lago d’Averno, la mitologica porta degli inferi, Pozzuoli (Sabato e Domenica: 9:00-14:30) La Cocumella, Sant’Agnello (Sabato: 10:00-18:00) Convento di Santa Maria del Pozzo, Somma Vesuviana (Sabato e Domenica: 9:30-12:30-14:30-17:00) Il Casamale, Somma Vesuviana (Sabato e Domenica: 9:30-12:30-14:30-17:00) Museo contadino M. Russo, Somma Vesuviana (Sabato e Domenica: 9:30-12:30-14:30-17:00) Villa Augustea, Somma Vesuviana (Sabato e Domenica: 9:30-12:30-14:30-17:00) Cappella di Santa Lucia, Vico Equense (Sabato e Domenica: 10:00-18:00)

Programma Giornata FAI 2024 a Caserta.

In provincia di Caserta, diversi gli appuntamenti in programma in occasione delle Giornate Fai di Autunno 2024.